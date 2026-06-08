Robaron el matafuego de una escuela de Paraná donde asisten más de 400 alumnos

La Escuela Primaria Nº201 "Gaucho Rivero" de Paraná fue blanco de un nuevo hecho de inseguridad durante la mañana de este lunes, cuando desconocidos sustrajeron un matafuego que se encontraba en el sector del comedor escolar.

Según explicó a Elonce la vicedirectora de la institución, Roxana Villanueva, el elemento fue robado en cuestión de minutos mientras personal de la escuela realizaba tareas de limpieza.

"Necesitábamos abrir las puertas para barrer el comedor. El cocinero dejó la escoba apoyada en el matafuego y cuando volvió, minutos después, el matafuego ya no estaba dentro de la institución", relató.

La docente lamentó lo sucedido y remarcó que se trata de un elemento necesario para el funcionamiento diario de la escuela, donde más de 400 estudiantes utilizan el comedor.

Comedor de escuela Gaucho Rivero de Paraná (foto Elonce

Antecedentes de otros robos

Villanueva indicó que no se trató de un hecho aislado y recordó que en otras oportunidades la comunidad educativa también sufrió distintos robos. "Mi celular también fue sustraído desde la vicedirección en un momento en que salí a hablar con alguien. Fueron segundos", contó.

Además, señaló que la vicedirectora del turno tarde atravesó una situación similar y recordó otro episodio que afectó la infraestructura escolar. "También robaron las rejas de la rampa que se había construido para una alumna con discapacidad física. Fue una pena muy grande", expresó.

La directiva sostuvo que estos hechos generan dificultades adicionales para una institución que diariamente trabaja para sostener distintas necesidades edilicias y de funcionamiento.

Escuela Gaucho Rivero sufrió un nuevo robo y lanzó una campaña solidaria

Pedido de reflexión y colaboración

En la oportunidad, Villanueva hizo un llamado a la reflexión y destacó la importancia de cuidar los bienes que forman parte de la escuela. "Quiero rescatar una frase de Marco Aurelio que dice: 'Si está mal, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas'. Ojalá le llegue a alguien porque muchas veces son los propios hijos de quienes cometen estos hechos los que vienen a esta escuela", manifestó.

La docente remarcó además el esfuerzo cotidiano que realiza la comunidad educativa para sostener el establecimiento. "Estamos saliendo adelante gracias al apoyo y la voluntad de los docentes", afirmó.

Campaña de abrigo para los estudiantes

Paralelamente, desde la escuela impulsan una campaña solidaria destinada a reunir ropa de abrigo para los alumnos.

Villanueva explicó que muchos niños asisten a clases con prendas húmedas o insuficientes para afrontar las bajas temperaturas. "Nuestros niños lo necesitan. A veces vienen con medias mojadas o con zapatillas mojadas y por eso estamos solicitando colaboración a quienes puedan ayudarnos", indicó.

Las personas interesadas en realizar donaciones pueden acercarse directamente a la Escuela Gaucho Rivero para entregar ropa de abrigo y otros elementos que contribuyan a mejorar las condiciones de los estudiantes.