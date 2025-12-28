Rescataron a una mujer que cayó al río Uruguay en cruce de frontera

Un operativo conjunto permitió salvar la vida de una mujer de 43 años que cayó al río Uruguay en el Puente Internacional General Artigas.
Un dramático episodio ocurrido en la tarde de este jueves en el Puente Internacional General Artigas tuvo un desenlace positivo gracias a la intervención de los organismos actuantes, que lograron rescatar con vida a una mujer de 43 años que cayó a las aguas del río Uruguay. El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, aunque la respuesta permitió evitar consecuencias mayores.
De acuerdo a la información recabada por El Telégrafo, próximo a las 16:15 se supo que una mujer había sido avistada por funcionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en una actitud que generó alarma. De inmediato se dio aviso al personal de Prefectura Nacional Naval apostado en el Puente Internacional General Artigas, que concurrió al lugar para evaluar la situación. (Publicó ElTelégrafo)
La presencia de personal en el paso fronterizo fue determinante para advertir lo que estaba ocurriendo y activar los protocolos correspondientes.
Operativo de rescate
Ante la emergencia, se activó el operativo de rescate de Prefectura. En ese marco, la lancha Boston Whaler, matrícula PNN 576, que operaba en la zona, logró ubicar a la persona en el agua y rescatarla con vida y consciente, para luego trasladarla hasta la costa.
Una vez allí, la mujer fue asistida por médicos de una emergencia móvil de SIET que abordaron la embarcación para brindar la atención primaria. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario para una evaluación más exhaustiva, permaneciendo bajo control médico.
Investigación de las circunstancias del hecho
Según se pudo establecer, la mujer había realizado previamente los trámites migratorios, cruzando hacia la cabecera argentina del Puente Internacional General Artigas en un taxi. Posteriormente descendió del vehículo y regresó caminando hacia la mitad del puente, desde donde cayó al río.
Las autoridades trabajan ahora en reconstruir con precisión las circunstancias del hecho, mientras se resalta que no hubo demoras en la asistencia ni fallas en los protocolos de actuación.