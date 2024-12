Rescataron a un bebé de un mes que quedó atrapado dentro de un auto

Un bebé de un mes quedó encerrado en un auto por accidente en pleno centro de la ciudad de Neuquén y fue rescatado por efectivos de la Policía provincial. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Córdoba y Rivadavia, cuando una pareja salió de una consulta pediátrica junto al menor.

Antes de irse, la madre se dirigió a una farmacia que estaba a pocos metros, mientras que el padre acomodaba al pequeño en la silla dentro del vehículo. Fue en ese momento que se cerró la puerta del coche y se bloqueó.

En medio de la desesperación, los padres pidieron ayuda al Comando de la Policía de Neuquén y en cuestión de minutos, dos efectivos llegaron al lugar. “Cuando llegaron, constataron que el bebé estaba dentro del vehículo y los padres se encontraban visiblemente angustiados”, relató el comisario Néstor Catalán en declaraciones a LM Neuquén.

Al no poder abrir el auto, los agentes sugirieron romper una de las ventanillas para poder rescatar al menor, a lo que los padres dieron su autorización. En menos de 10 minutos, lograron sacarlo sano y salvo. “Estaba en buen estado gracias a que el tiempo que pasó encerrado fue corto y las condiciones climáticas no eran extremas. Sin embargo, no dudamos en actuar con celeridad para garantizar su seguridad”, sumó el comisario, que además precisó que el pequeño no estuvo en ningún momento “alterado o asustado”.

Al lugar llegó una ambulancia y el chiquito fue asistido por los médicos, quienes confirmaron que no presentaba lesiones y que se encontraba fuera de peligro. (Todo Noticias)

