Reiteran pedido de ayuda para hallar a joven de Paraná que se retiró de un centro de rehabilitación

Reiteran pedido de ayuda para hallar a un joven de Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Elián Stéfano Rueda Santana, de 23 años, quien se encontraba internado en el Centro de Rehabilitación bajo el nombre de Hogares Esperanza de Vida, en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, de donde se retiró voluntariamente el 7 de marzo pasado, siendo en esa fecha la última comunicación con sus allegados.

Rueda Santana mide 1,75 metros, es delgado, tiene cabello castaño corto, posee tatuajes en el antebrazo derecho con el nombre Patricia y una cicatriz sobre esa inscripción. También tiene otro tatuaje en forma de rosa en una de las piernas, y lleva cadena y un anillo.

Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911 o llamando a la División Trata de Persona (0343) 4209997.