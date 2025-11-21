 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

No tenía dónde dormir y lo agarró la lluvia: lo detuvieron en el interior de un camión

Un joven de 23 años fue aprehendido tras ser encontrado dentro de un camión estacionado sin medidas de seguridad. Tras la intervención policial, el fiscal dispuso su detención por violación de propiedad.

21 de Noviembre de 2025
Detenido en Gualeguaychú
Detenido en Gualeguaychú Foto: Policía de Entre Ríos

Un joven de 23 años fue aprehendido este viernes por la mañana luego de ser sorprendido durmiendo dentro de un camión Mercedes Benz estacionado en la intersección de calles Güemes y Zubiaur, en Gualeguaychú. El hecho ocurrió alrededor de las 8.15, cuando un vecino alertó al 911 sobre la presencia de un desconocido en el interior del vehículo.

 

Cuando el personal de comisaría segunda llegó al lugar, constató que el joven -conocido en el ámbito delictivo- permanecía dormido dentro del rodado, propiedad de un hombre de 62 años.

 

Al ser despertado, explicó que no tenía dónde refugiarse y que ingresó debido a la lluvia, aprovechando que el camión estaba sin medidas de seguridad.

 

Los efectivos verificaron además que, meses atrás, el mismo joven había mantenido inconvenientes con el propietario del vehículo, situación que en su momento derivó en medidas que ya no estaban vigentes.

Informado el hecho, el Fiscal de Propiedad dispuso la aprehensión inmediata del joven para continuar con las actuaciones correspondientes por el delito de Violación de Propiedad.

