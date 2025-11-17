Reclamaron justicia frente a tribunales por la muerte de Tomás Yair Flores

Familiares y allegados de Tomás Yair Flores, el joven de 20 años que falleció tras ser atacado a golpes y puñaladas durante una fiesta en el barrio Mosconi Viejo hace dos fines de semana, se concentraron en la explanada del Poder Judicial de Paraná para solicitar el esclarecimiento total del hecho y demandar justicia.

Nancy Mata, madre de la víctima, encabezó el reclamo y relató las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo. La mujer explicó que Tomás asistió a un cumpleaños con su novia, y que, según le informaron, al intentar retirarse fue interceptado por un grupo de jóvenes.

"Hay muchos testigos que hablan que lo tiraron, lo corrieron, le pegaron patadas, le tiraron piedras", afirmó la mujer.

El ataque comenzó con una maniobra para derribarlo. "El mayor, de 24 años le hizo la zancadilla a mi hijo y ahí me lo mataron", declaró la madre, señalando la similitud del inicio de la agresión con otros casos de violencia grupal.

Tomás Flores fue internado tras el ataque y falleció el lunes siguiente antes del mediodía. La puñalada, que resultó ser la herida mortal, fue infligida debajo de la axila derecha, perforándole el pulmón y cortándole una arteria.

Críticas a las medidas judiciales y reclamo de prisión

La familia se manifestó disconforme con las medidas que la Justicia tomó contra los involucrados. Una de las hermanas de la víctima criticó la falta de comunicación con la Fiscalía y el enfoque de la investigación. "Si nosotros no venimos a hablar con la fiscal, la fiscal no nos llama".

Los familiares identificaron a los involucrados, señalando la desproporción de las medidas cautelares:

Un mayor de edad, identificado como Tobías Nahuel Argüello (24), quien presuntamente realizó la zancadilla. Recibió solamente una restricción perimetral para no ingresar a la zona del domicilio de la víctima ("restricción a la zona del hecho").

Los dos adolescentes menores de edad, uno de ellos sindicado como el autor de la puñalada, se encuentran con prisión domiciliaria.

Responsabilidad de todos

La familia pidió que la responsabilidad recaiga en todos los atacantes. "La fiscal solamente quiere que pague uno cuando fueron muchos, porque a mi hermano lo mataron entre todos. No es que mi hermano murió por morirse, no, a él lo mataron", aseveró la hermana de Flores.

La madre de la víctima exigió, en la explanada del Poder Judicial, que se haga justicia por el joven apuñalado en Paraná y demandó que todos los partícipes sean encarcelados. "Nosotros queremos que ellos vayan a un penal porque nosotros no podemos estar, mi hermano no va a descansar en paz hasta que ellos no paguen lo que tienen que pagar", dijo una de las hermanas.

Tomás Flores, tercero de ocho hermanos, vivía con su padre y se dedicaba a hacer changas. Su familia aseguró que no tenía problemas previos con los agresores. La madre de Tomás lamentó que los testigos no quisieran declarar por temor, dificultando el proceso de investigación.