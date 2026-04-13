Inicia este martes el juicio con jurados por la muerte de Kathaleya: los padres están acusados del crimen

El crimen de Kathaleya comenzará a ser juzgado este martes en la ciudad de Paraná, en el marco de un juicio por jurados que pondrá bajo análisis la muerte de una beba de dos meses y medio ocurrida en octubre de 2021. Los padres de la menor, Giselle González y Cristian Hernández, llegan a debate acusados de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.

La audiencia se iniciará a las 9 y se desarrollará hasta el viernes próximo, bajo la modalidad de juicio por jurados, en el marco del legajo judicial que investiga el fallecimiento de Kathaleya Quetzaly Hernández. El proceso estará presidido por la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno.

El caso generó fuerte impacto social desde su inicio, tanto por la corta edad de la víctima como por la gravedad de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal, que sostiene que la menor fue víctima de un contexto prolongado de violencia intrafamiliar.

Una acusación que describe violencia extrema

De acuerdo con la imputación fiscal, el crimen de Kathaleya se habría producido tras un período sostenido de maltratos que incluyeron severas lesiones físicas. Según la acusación, desde mediados de septiembre de 2021 ambos progenitores habrían provocado múltiples heridas a la beba.

La beba que falleció. Foto: Archivo Elonce.

Entre las lesiones descriptas se mencionan fracturas en la clavícula izquierda, el húmero izquierdo, el radio derecho y múltiples costillas, además de traumatismos internos de extrema gravedad detectados en la autopsia realizada tras su fallecimiento.

El informe forense también detalla daños intracraneales, hemorragias y lesiones en distintos órganos, lo que reforzó la hipótesis de una muerte violenta vinculada a situaciones reiteradas de agresión. La investigación concluyó que la causa del deceso fue la falta de cuidados y la violencia familiar sostenida.

El inicio del juicio y las partes intervinientes

Las dos personas imputadas llegan al debate oral en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. La fiscalía estará representada por Valeria Vílchez y Evangelina Santana, quienes sostendrán la acusación durante el juicio por jurados.

En tanto, la defensa de Giselle González estará a cargo de las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, mientras que Cristian Hernández será representado por los defensores Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona sur de Paraná, donde la pareja residía al momento de los hechos. Según la investigación, fueron ellos quienes alertaron a la Policía al advertir que la beba no respiraba, tras lo cual fue trasladada al Hospital Militar, donde se constató su fallecimiento, publicó Entre Ríos Ahora.

Un caso que conmociona a la comunidad

El crimen de Kathaleya se convirtió en uno de los casos más sensibles de los últimos años en la región, no solo por la edad de la víctima sino también por la crudeza de los hechos investigados. La causa judicial avanzó con múltiples peritajes y testimonios que ahora serán evaluados por el jurado popular.

La expectativa está puesta en el desarrollo del juicio, que se extenderá durante varios días y buscará determinar la responsabilidad penal de los acusados. La decisión final quedará en manos del jurado, que deberá evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa.