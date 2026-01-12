Imprudencia al volante en Basavilbaso: manejaba con alcohol cinco veces superior al permitido

Un grave caso de imprudencia al volante se registró en Basavilbaso cuando un conductor fue interceptado con 2,64 g/l de alcohol en sangre mientras realizaba maniobras peligrosas en una zona transitada de la ciudad.
Un preocupante episodio de imprudencia al volante tuvo lugar este domingo por la tarde en la ciudad de Basavilbaso, donde personal policial logró retirar de circulación a un conductor que manejaba en estado de ebriedad extrema, representando un serio riesgo para la seguridad vial.
El hecho ocurrió en el marco de un operativo de control preventivo llevado adelante por efectivos de la Comisaría de Basavilbaso, quienes detectaron una camioneta que circulaba de manera errática y peligrosa, alertando sobre una posible situación de riesgo.
Gracias a la rápida intervención policial, se evitó que el conductor protagonizara un siniestro vial que podría haber tenido consecuencias graves, teniendo en cuenta el nivel de alcohol detectado y la zona donde se desplazaba.
Maniobras peligrosas y rápida intervención policial
El procedimiento se concretó alrededor de las 18:10 horas en calle Lagocen, entre Línea 23 y Entre Ríos. Allí, los uniformados observaron una camioneta Chevrolet Luv blanca, doble cabina, que realizaba maniobras imprudentes, motivo por el cual decidieron interceptarla de inmediato.
Al entrevistar al conductor, un hombre de 45 años de edad y de profesión constructor, los efectivos constataron un fuerte aliento etílico y signos evidentes de ebriedad, lo que reforzó la sospecha de una situación de imprudencia al volante.
Ante este escenario, se solicitó la intervención del personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia correspondiente, siguiendo los protocolos de seguridad vial vigentes.
Un resultado alarmante y medidas inmediatas
El resultado del test fue contundente y alarmante: el conductor presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que quintuplica ampliamente el límite permitido y refleja un estado de intoxicación severo.
Frente a esta situación, las autoridades procedieron a la retención inmediata del vehículo, que fue trasladado mediante grúa al depósito municipal, y se labró el acta de infracción correspondiente por violación a las normas de tránsito.