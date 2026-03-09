Hallaron más de 70 dosis de cocaína y detuvieron a tres personas en Paraná

Un procedimiento policial en barrio Lomas del Mirador II de Paraná derivó en el secuestro de varias dosis de cocaína y la detención de tres personas. El operativo se inició tras un alerta por un supuesto robo en la zona.
Un procedimiento policial en Paraná culminó con el hallazgo de cocaína y la detención de tres personas durante un operativo realizado en barrio Lomas del Mirador II. La intervención se produjo luego de un alerta por un supuesto robo registrado en jurisdicción de la Comisaría Nº12. El operativo fue llevado adelante por personal de la División 911 y de Videovigilancia en la zona de calles Quinquela Martín y Celia Torra.
Según se informó, efectivos policiales que circulaban por el barrio observaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en el alerta por el presunto robo. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga e ingresó a una vivienda ubicada en el sector.
Hallazgo de droga durante el procedimiento
Cuando los efectivos ingresaron al domicilio para realizar la intervención, encontraron a dos mujeres que se encontraban en el lugar junto al sospechoso. Durante la inspección se hallaron distintos envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con el parte policial, se secuestraron 37 envoltorios de nylon con cocaína con un peso de 10,7 gramos, otros 33 envoltorios con un peso de 9,7 gramos y nueve envoltorios adicionales con un peso de 5,2 gramos. Además, los efectivos encontraron una balanza de precisión que presentaba restos de la misma sustancia.
Tres detenidos
Tras el procedimiento, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. Los detenidos tienen de 27, 25 años y 21 años.
El fiscal interviniente, Cristian Giunta, dispuso el secuestro de la droga hallada y su resguardo en el búnker judicial de la Dirección General de Drogas Peligrosas.
En el caso del sujeto de 27 años, se ordenó su detención por el presunto delito de robo calificado en grado de tentativa. En tanto, las dos mujeres quedaron detenidas por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737 de estupefacientes.
Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Fiscalía para determinar las responsabilidades en el hecho.