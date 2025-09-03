 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Rosario

Hallan el cuerpo de un hombre flotando en el Río Paraná, cerca del Monumento a la Bandera

El cuerpo de un hombre fue hallado flotando en el río Paraná, en la costanera central de Rosario. Prefectura lo retiró del agua y la fiscalía investiga las causas de la muerte. Aún no fue identificado y no se descarta ninguna hipótesis.

3 de Septiembre de 2025
Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná
Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná Foto: Clarín

El cuerpo de un hombre fue hallado flotando en el Río Paraná, a la altura de calle Balcarce y en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Esto movilizó a las fuerzas de seguridad luego de que un grupo de personas alertara al 911.

 

El cadáver fue visto flotando boca abajo por un grupo de personas que, al avistarlo, rápidamente dio aviso al 911. Minutos después, personal de Prefectura Naval Argentina se hizo presente en la zona y montó un operativo para retirarlo del agua. Según los primeros informes, se trataría de un hombre de entre 35 y 40 años.

 

Los efectivos utilizaron una lancha para acercarse hasta el cuerpo, que se encontraba en una zona de difícil acceso desde la costa. Tras una compleja maniobra, lograron recuperarlo y trasladarlo río abajo.

 

La investigación

La patrulla fluvial tuvo que llevarlo río abajo hasta el amarre que Prefectura tiene a la altura de la Estación Fluvial, donde se montó un nuevo despliegue del que participaron la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de Criminalística, quienes comenzaron las primeras tareas periciales en el lugar.

 

Más tarde, “se ordenó que la Unidad de Traslado Forense llevara el cuerpo hacia el Instituto Médico Legal”, donde se llevará a cabo la autopsia que será clave para determinar cuánto tiempo llevaba en el agua y si hubo intervención de terceros.

 

La causa quedó en manos de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, bajo la órbita de la fiscal Piazza Iglesias, quien ya dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación: relevamiento de rastros, declaraciones testimoniales y revisión de cámaras de seguridad en las inmediaciones.

 

Sin identificar y con todas las hipótesis abiertas

Hasta el momento, no se ha podido identificar al fallecido, ni tampoco establecer las causas concretas de su muerte. La falta de documentación o elementos personales en el cuerpo dificulta su identificación inmediata.

 

En tanto, los forenses continúan con los exámenes médicos que permitirán estimar la fecha y condiciones del deceso. “Según se indicó, los investigadores avanzan con cautela y de momento no descartan ninguna hipótesis”. (Con información de Clarín)

Temas:

Prefectura Naval Rosario Río fallecido
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso