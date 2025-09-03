Hallan el cuerpo de un hombre flotando en el Río Paraná, cerca del Monumento a la Bandera

El cuerpo de un hombre fue hallado flotando en el Río Paraná, a la altura de calle Balcarce y en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Esto movilizó a las fuerzas de seguridad luego de que un grupo de personas alertara al 911.

El cadáver fue visto flotando boca abajo por un grupo de personas que, al avistarlo, rápidamente dio aviso al 911. Minutos después, personal de Prefectura Naval Argentina se hizo presente en la zona y montó un operativo para retirarlo del agua. Según los primeros informes, se trataría de un hombre de entre 35 y 40 años.

Los efectivos utilizaron una lancha para acercarse hasta el cuerpo, que se encontraba en una zona de difícil acceso desde la costa. Tras una compleja maniobra, lograron recuperarlo y trasladarlo río abajo.

La investigación

La patrulla fluvial tuvo que llevarlo río abajo hasta el amarre que Prefectura tiene a la altura de la Estación Fluvial, donde se montó un nuevo despliegue del que participaron la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de Criminalística, quienes comenzaron las primeras tareas periciales en el lugar.

Más tarde, “se ordenó que la Unidad de Traslado Forense llevara el cuerpo hacia el Instituto Médico Legal”, donde se llevará a cabo la autopsia que será clave para determinar cuánto tiempo llevaba en el agua y si hubo intervención de terceros.

La causa quedó en manos de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, bajo la órbita de la fiscal Piazza Iglesias, quien ya dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación: relevamiento de rastros, declaraciones testimoniales y revisión de cámaras de seguridad en las inmediaciones.

Sin identificar y con todas las hipótesis abiertas

Hasta el momento, no se ha podido identificar al fallecido, ni tampoco establecer las causas concretas de su muerte. La falta de documentación o elementos personales en el cuerpo dificulta su identificación inmediata.

En tanto, los forenses continúan con los exámenes médicos que permitirán estimar la fecha y condiciones del deceso. “Según se indicó, los investigadores avanzan con cautela y de momento no descartan ninguna hipótesis”. (Con información de Clarín)