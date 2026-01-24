 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Golpeó a su pareja cuando volvió a la madrugada y le robó el celular 

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda de La Paz. Además, en Santa Elena se registró otra aprehensión por desobediencia judicial tras la activación de un botón antipánico.

24 de Enero de 2026
Departamental policial La Paz
Departamental policial La Paz

Dos procedimientos policiales vinculados a hechos de violencia se registraron en el departamento La Paz y dos hombres fueron detenidos, quedando a disposición de la Justicia.

 

El primer hecho ocurrió en la ciudad de La Paz. Según se informó desde la Comisaría Primera, una mujer de 27 años dio aviso a la Policía que tras regresar a su domicilio luego de un evento, encontró la vivienda desordenada y a su pareja en estado de ebriedad.

 

De acuerdo al relato de la víctima, al iniciar una discusión, el hombre la agredió físicamente y le sustrajo su teléfono celular. Personal policial acudió de inmediato al lugar, localizó al agresor y procedió a demorarlo en el domicilio.

La Fiscalía en turno dispuso la detención del hombre de 31 años, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

Desobediencia judicial en Santa Elena

El segundo hecho ocurrió en la ciudad de Santa Elena.

 

El procedimiento se inició tras la activación de un botón antipánico por parte de una mujer de 29 años, quien posee medidas de prohibición vigentes contra su expareja. Al arribar al domicilio, ubicado en calle G. Pérez s/n, efectivos de la Comisaría Santa Elena observaron a la mujer salir corriendo del interior de la vivienda.

La víctima manifestó que su expareja, un hombre de 32 años, se encontraba dentro del domicilio incumpliendo las medidas judiciales. Ante esta situación, el personal policial ingresó a la vivienda y procedió a la demora del sujeto.

 

La Fiscalía interviniente fue informada del hecho y ordenó la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz para su alojamiento, quedando también a disposición de la Justicia.

Temas:

detenidos policiales Violencia de género La Paz Santa Elena
