Femicidio en hotel alojamiento: padre de la victima apuntó a una "relación tóxica"

El padre de Giovana Guadalupe Sosa, la joven de 20 años asesinada el martes a la madrugada en el hotel Moeris de El Talar, le reveló a la Policía que le había suplicado en múltiples ocasiones que dejara a su ex pareja, Tiziano Fiz, el presunto asesino. Según las autoridades de la Departamental de Tigre, Fiz, de 20 años y vecino de la misma localidad, fue arrestado por el crimen de Giovana.

La joven había denunciado a Fiz por violencia de género en enero, según confirmaron fuentes policiales, a través de una presentación en la Comisaría de la Mujer de Malvinas Argentinas. "Pero Giovana, perimetral o no, no quería dejarlo, no podía", indicó una fuente cercana al caso. En este sentido, el padre de la víctima, exhausto de insistir, también mencionó que trató una y otra vez de convencer a su hija de cortar la relación. "El padre estaba cansado de hablarle a la hija para que cortara la relación", aseguró la misma fuente.

El vínculo entre Giovana y Fiz, según la misma fuente, era “totalmente tóxico”, lo que deja claro el complicado panorama en el que se encontraba la joven antes de su trágica muerte.

🚨 FEMICIDIO EN UN HOTEL ALOJAMIENTO: LA MATÓ EN UNA HABITACIÓN Y LO ATRAPARON - Pasó en la habitación 28 del hotel Moeris de Talar de Pacheco. - La víctima, Giovana Sosa, de 20 años, y el imputado, Tiziano Fiz, de 20. - Lo detuvo la policía de Tigre. - Detectan un corte en la… pic.twitter.com/BmHz8LcIoh — Vía Szeta (@mauroszeta) March 4, 2025

A raíz de la denuncia presentada en enero, la Justicia había dictado una restricción perimetral contra Fiz. Sin embargo, según la fiscal Mariela Miozzo, Giovana fue quien, de manera voluntaria, se acercó a Fiz el mismo día del crimen. La joven lo recogió en un auto de aplicación en Los Polvorines y lo condujo hasta el hotel Moeris, donde ambos se alojaron en la habitación 28. Fue allí donde Giovana encontró la muerte. El crimen fue denunciado al 911 por los empleados del hotel, mientras que Fiz logró escapar del lugar.

Tras su detención, el acusado será indagado por la fiscal Miozzo hoy después del mediodía. Las pruebas en su contra son contundentes. Según el expediente, las cámaras de seguridad del hotel y las municipales muestran a Fiz en el lugar. Además, el chofer del auto en el que se desplazaron los implicados y los registros de la solicitud del servicio de transporte también lo vinculan directamente al crimen.

La familia de Giovana, así como sus amigas, también declararon en la causa, proporcionando testimonios que refuerzan la acusación. Un análisis de redes sociales, que incluye capturas de pantalla mostrando el vínculo entre la víctima y su presunto asesino, también fue incorporado como prueba en la investigación.

🔴Criminal: fue con su novia a un hotel alojamiento y la mató 🔴Ocurrió en El Talar, localidad de Tigre. La víctima fue identificada como Giovana Sosa. Tenía un corte en la nuca y rastros de sangre en el rostro. El asesino, Nicolás Tiziano Fiz, de 20 años, fue detenido en un… pic.twitter.com/OUKyhu0ZuJ — El Bonaerense (@elbonanews) March 4, 2025

La autopsia realizada en San Fernando reveló detalles macabros sobre el crimen: la bala ingresó por la boca de Giovana y salió por su nuca, sin que se encontraran marcas de golpes antiguos o cicatrizados en su cuerpo. Un proyectil fue incautado en la habitación del hotel como evidencia. Fiz, originario del Barrio San Pablo de El Talar, fue arrestado después de que su casa fuera allanada de urgencia por orden de la fiscal Miozzo. Curiosamente, en el mismo barrio donde se encontraba su residencia, el lunes por la noche se llevó a cabo el allanamiento de la vivienda de “El Negro Sombra”, uno de los secuestradores más temidos de la historia argentina.

En una entrevista con Telenoche, un tío de Giovana relató que, según el testimonio del padre de la joven, Fiz había sometido a su sobrina a golpes. “Da la casualidad que le pregunté por la hija, por Giovana, y me había dicho que le había hecho la denuncia al novio por el tema de unos golpes que le dio y la había mandado al hospital. Estuvo internada, creo que uno o dos días”, expresó el tío, refiriéndose a la denuncia por violencia presentada en enero.

La fiscal Miozzo también está investigando si el crimen fue producto de una trampa tendida por Fiz para asesinar a Giovana, lo que aún deberá ser probado durante el curso de la investigación. (Con información de Infobae)