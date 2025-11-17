Empleado público alcoholizado chocó con camioneta oficial el auto de un comisario

Un empleado estatal con 1.67 gramos de alcohol en sangre impactó con una camioneta oficial el automóvil estacionado de un comisario en barrio Mariano Moreno de Santiago del Estero.
Un empleado público que conducía una camioneta oficial embistió el automóvil de un comisario, que se encontraba estacionado sobre calle Peralta Luna, ocurrió en Santiago del Estero.
El siniestro se registró alrededor de las 5.15. El vehículo impactado era un Chevrolet Meriva perteneciente al comisario Ariel Castillo, de 48 años, ex jefe del Departamento de Homicidios y actualmente de licencia. El rodado estaba estacionado cuando fue alcanzado por una camioneta Toyota Hilux, asignada al Ministerio de Desarrollo Social.
El conductor tenía alcoholemia positiva
El conductor de la camioneta fue identificado como Cristian Alejandro Ovejero, también de 48 años. De acuerdo con el informe policial, Ovejero circulaba por la misma arteria en sentido contrario y habría manifestado a los efectivos que intentó esquivar una motocicleta, lo que provocó que perdiera el control del rodado e impactara de lleno contra el auto estacionado del comisario.
En el test de alcoholemia se constató que Ovejero tenía 1.67 gramos de alcohol por litro de sangre. Pese a la violencia del impacto, resultó ileso. Castillo, por su parte, debió lamentar importantes daños en la carrocería trasera de su vehículo.
Personal de la Comisaría 45 intervino en el operativo y dio aviso a la fiscal de turno, Natalia Malachevsky, quien ordenó la realización de las pericias correspondientes por parte de Criminalística, así como la infracción vial correspondiente tras el dosaje positivo.
Investigación y medidas dispuestas por la fiscalía
La fiscal Malachevsky también solicitó una inspección en la zona para identificar cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el momento del impacto. Llamó la atención que la funcionaria también dispusiera un dosaje para Castillo, pese a que, según indicaron fuentes policiales, el comisario se encontraba descansando en su domicilio cuando ocurrió el choque.
Asimismo, desde Jefatura se ordenó activar el protocolo correspondiente que incluye la retención del arma reglamentaria del funcionario, en el marco de las medidas administrativas de rigor.
El regreso de un “tercer tiempo”
En el avance de la investigación, surgió que Ovejero cumple funciones de chofer en el Ministerio de Desarrollo Social. Fuentes policiales señalaron que el empleado admitió haber tomado el vehículo oficial para asistir a un partido de fútbol. Luego del encuentro, participó de un “tercer tiempo” en el que consumió bebidas alcohólicas y, cerca de las 4.45, emprendió el regreso a su vivienda.