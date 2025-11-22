El STJ rechazó el recurso de queja de Julián Christe y se avanza en un nuevo juicio por jurados

La imputación del Ministerio Público Fiscal apuntó a la autoría de Christe, quien la habría arrojado al vacío desde un octavo piso del edificio del Instituto del Seguro ubicado frente a Plaza 1° de Mayo en Paraná. Un jurado popular lo halló culpable y fue condenado a perpetua, decisión refrenada por la Cámara de Casación Penal. Pero en junio de 2023 la Sala Penal del STJ revisó lo actuado y anuló el juicio y ordenó realizar un nuevo proceso contra Christe.

La defensa de Christe, al igual que el Ministerio Público Fiscal, acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cada uno con sus propios argumentos. Por eso, la defensa de Christe reprocha la fijación de audiencia para el segundo juicio, tal como ordenó en 2023 la Sala Penal del STJ.

El 1° de junio de 2023, la Sala Penal había hecho lugar al recurso de impugnación extraordinaria de la defensa y declaró la nulidad del juicio llevado a cabo contra Christe por el femicidio de Julieta Riera, su pareja entones, y reenvió las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para realizar un nuevo juicio por jurados.

Esa sentencia fue recurrida por la defensa, la fiscalía y la querella y se encuentra actualmente a decisión de la Corte, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

El 23 de octubre de 2024, cuando se inició el proceso para fijar audiencia para ese segundo juicio, el Tribunal de Juicio y Apelaciones hizo lugar a la solicitud de la defensa -con adhesión de la fiscalía y la querella- de suspensión de los plazos hasta que la Corte se pronuncie. Se acordó una suspensión de 180 días.

El 21 de abril de 2025, el Tribunal de Juicios hizo lugar a un planteo de fiscalía y querella, que se opusieron a la renovación de la suspensión de los plazos y se ordenó la prosecución del trámite para fijar audiencia.

El 29 de abril de 2024 la defensora Barbitta recurrió esa decisión ante la Cámara de Casación Penal, que el 1° de julio rechazó esa pretensión. Entonces, la defensa fue con una impugnación extraordinaria que Casación denegó. Así, llegó en queja ante la Sala Penal del STJ, que confirmó lo resuelto.

El vocal Germán Carlomagno entendió que la defensora Barbitta “no cumple con los requisitos ineludibles para la procedencia del recurso de queja, por cuanto no efectuó una crítica eficaz de las razones expuestas en el auto denegatorio. Ello así, en tanto se encuentra a cargo del quejoso la fundamentación de por qué es errónea la denegación del recurso de impugnación extraordinaria”.

“En el caso, la defensa técnica del imputado se limita a expresar una mera discrepancia con lo decidido por la Cámara de Casación en la resolución combatida, formulando generalizaciones sin referir o efectuar un ataque concreto a los argumentos brindados en la denegatoria”, observó. Y concluyó “que la resolución que se ataca no contiene vicio alguno, siendo evidente que la quejosa no ha logrado formular una crítica plausible respecto de los fundamentos en que se apoya el pronunciamiento denegatorio de la impugnación extraordinaria que pretende revertir, reeditando planteos de cuestiones ya tratadas y resueltas fundadamente”.

Al planteo de Carlomagno se plegaron los vocales Carlos Tepsich y Susana Medina, por lo que Christe obtuvo un revés, y el caso va camino a un segundo juicio.

La imputación

Christe fue condenado a prisión perpetua en 2021 por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, fallo confirmado en 2022 por la Cámara de Casación Penal, pero un pronunciamiento de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en junio de 2023, anuló todo el proceso y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Pero ese camino fue reprochado por la defensa de Christe. Y por eso presentó un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trámite que encontró un revés con el rechazo de la Sala Penal. En función de ese resultado, la defensa de Christe acudió a la Corte con un recurso de queja que está en trámite, reflejó el portal Entre Ríos Ahora.

No sólo buscarán trabar la realización de un nuevo juicio, sino que además persiguen la declaración de la inocencia de Christe y que además se lo ponga en completa libertad: de momento, cumple arresto domiciliario en un departamento de una torre de calle Santa Fe y Malvinas, en la zona del Parque Urquiza. “Christe sigue preso. Una persona inocente no puede estar detenida. Ya se confirmó que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento, entonces no puede estar detenido. Nosotros vamos a insistir con la libertad y vamos a interponer un nuevo Habes Corpus para exigir la libertad. No puede estar más detenido: tiene que salir en libertad ahora mismo”, ha dicho Barbitta.

El proceso

El 1º de junio la Sala Penal del STJ anuló todo el proceso judicial llevado adelante contra Christe -mediante un juicio por jurado, en 2021, cuando fue condenado a perpetua por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, y la confirmación de ese fallo por parte de la Cámara de Casación Penal- y ordenara la realización de un nuevo juicio. De ese modo, Christe volvió, como en el juego de la oca, al inicio de todo: como imputado por esa muerte.

Pero la defensa sostiene que como ya lo juzgaron no lo pueden volver a juzgar. “El planteo se basa en una doctrina anglosajona que se llama `double jeopardy` que quiere decir, literalmente, que toda persona está protegida y si es absuelta no puede ser perseguida ni juzgada de nuevo”, explicó una fuente de Tribunales.

El recurso de la defensa va contra el punto II de la sentencia dictada por la Sala Penal el 1º de este mes que dispuso “reenviar las presentes actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias de esta ciudad, a fin de que, por quien corresponda, se renueven los actos pertinentes para la realización de un nuevo juicio, retrotrayéndose la situación personal del encausado a la que se encontraba en el momento previo al debate, con comunicación de lo aquí resuelto a la Sala I de la Cámara de Casación Penal”.

“La sentencia aquí recurrida debe ser revisada necesariamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a que un accionar nulo del sistema de justicia -criterio que esta defensa comparte con VVEE- les genera una nueva lesión a los derechos fundamentales del Sr. Julián Christe, en particular el derecho a no ser perseguido penalmente dos veces por los mismos hechos”, plantea la abogada Barbitta.

En su escrito, sostiene que “el hecho de que se ordene la realización de un nuevo debate, habiéndose dispuesto la nulidad del juicio por jurados donde se condenó arbitrariamente a mi defendido, genera una afectación directa al principio non bis in idem, que impide una doble persecución penal por hechos que ya fueron investigados y juzgados”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

“Cuando esta defensa solicitó la anulación del debate, advirtió como una solución posible su absolución, toda vez que el hecho de que el sistema de justicia haya fallado y afectado derechos y garantías constitucionales de Julián, como el derecho de defensa, no puede dar lugar a un nuevo juzgamiento, y peor aún, asentado sobre una investigación que acarrea enormes déficits”, apunta.

Pero, además, la tesis defensiva de Christe apunta a que Julieta Riera se cayó del octavo piso: no fue arrojada. Así lo planteó la abogada Barbitta cuando acudió a la Sala Penal del STJ, que finalmente anuló la condena a perpetua.

Sostiene que esa madrugada del 30 de abril de 2020, Jorge Julián Chiste se encontraba en el departamento de su hermana Ana, en San Martín 918, octavo piso, departamento 5, frente a Plaza 1° de Mayo, junto a su pareja , María Julieta Riera, en un encuentro del que también participó el portero del edificio, Eduardo Molina, alias “Corcho”. Su abogada defensora, Mariana Barbitta, dice que “estaban consumiendo alcohol y estupefacientes. Eso está probado. Treinta minutos antes de la caída de Julieta, Molina se retira del lugar. Julián va al baño y cuando sale advierte que en el balcón la figura de Julieta. Escucha cómo Julieta lo llama y al girarse, la ve caerse de espalda, con las piernas flexionadas y con su mano derecha en la baranda. Julián contó eso. E incluso aportó un dibujo a mano alzada de cómo la ve”.La hipótesis de la defensa es que Christe no mató a Julieta Riera, que no hubo femicidio y que sólo hubo un accidente.¿Por qué estaban en el departamento de la hermana de Christe esa madrugada? Por que ese día no tenían internet en su propio departamento, en el mismo edificio, y fueron al de la hermana a escuchar música. Esa fue la versión de los hechos que terminaron con la muerte de Julieta Riera lo que derivó en la condena, en 2021, a perpetua para Julián Christe. El fallo fue dictado por un jurado popular, confirmado en 2022 por la Cámara de Casación Penal. Luego, el caso llegó en revisión mediante impugnación extraordinaria a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que terminó anulando la condena y ordenando nuevo juicio.Su reconstrucción de los hechos marca que aquella madrugada del 30 de abril de 2020 Julieta Riera salió sola al balcón -cuya baranda medía menos de un metro- se apoyó de espaldas, con 3,3 gramos de alcohol en sangre y habiendo consumido cocaína. Eso está acreditado. Llevó la cabeza y espalda hacia atrás, perdiendo el equilibrio (…). El cuerpo fue hacia atrás sin empuje, cayendo cabeza abajo, impactando en la red, la cual hace que se desvíe el cuerpo hacia el lado del cuerpo. Impacta tremendamente en distintos lugares”. Luego, citó las “negligencias” en la pericia.

Entre el 8 y el 15 de abril de 2021 se realizó el juicio por jurados al cabo del cual Christe fue declarado culpable por el jurado popular del asesinato de su pareja María Julieta Riera la madrugada del 30 de abril de 2020, y fue condenado a perpetua por homicidio triplemente agravado, por el vínculo, por alevosía y por femicidio.En la tramitación de la causa, la acusación fiscal en el caso se mencionó que el jueves 30 de abril, entre las 2,30 y las 2,50, Jorge Julián Christe, 31 años, de ocupación piloto de avión, sin trabajo estable, hijo de Jorge Luis Christe, jubilado, y de la exjueza Ana María Stagnaro, asesinó a María Julieta Riera, 24 años, con quien convivía en un departamento del octavo piso del edificio de Peatonal San Martín 918 en una relación caracterizada por “la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas”, señaló el portal Entre Ríos Ahora.

La Procuración acudió también a la Corte con un recurso reprochó la decisión de anular la condena. “La sentencia cuestionada carece por completo de perspectiva de género y es contraria al deber de diligencia reforzada convencional que el Estado argentino debe observar ante casos extremos de violencia contra las mujeres”, argumentó. (Con información de Entre Ríos Ahora y APF Digital)