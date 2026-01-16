Un herido de gravedad tras violentísimo choque en el acceso a Viale por Ruta 32

El siniestro vial ocurrió en la Ruta Provincial 32, a la altura del ingreso a Viale. Un camión y una camioneta colisionaron por causas que se investigan y uno de los conductores debió ser trasladado al hospital. Imágenes del estado de los vehículos.
Un accidente de tránsito con lesiones de carácter reservado se registró en la tarde de este viernes sobre la Ruta Provincial 32, a la altura del ingreso a la localidad de Viale.
De acuerdo al reporte policial, el siniestro involucró a un camión Ford 1722, que era conducido por un hombre de 46 años, domiciliado en General Ramírez, y a una camioneta Ford F-100, al mando de un ciudadano de 39 años, con domicilio en la zona de Crucesita Séptima.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta Ford F-100 fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Castilla Mira de Viale, donde recibió atención médica. Desde la fuerza se indicó que presentaba lesiones de carácter reservado.
Posible mecánica del choque
Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el camión circulaba de norte a sur por la Ruta Provincial 32 y, al llegar a la intersección con el acceso a Viale, colisionó con la camioneta, que se desplazaba de este a oeste.
Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, a fin de establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.