Dos personas heridas tras choque de dos motos en Paraná y un hecho llamativo en el accidente

Un choque entre dos motocicletas provocó heridas en una mujer y un joven. Una unidad de Bomberos Voluntarios se vio involucrada en el siniestro y las motos no estaban en el lugar al llegar la Policía.
El accidente de tránsito en barrio San Agustín ocurrido durante la tarde de este viernes dejó como saldo dos personas lesionadas y una situación que llamó la atención de las autoridades, ya que las motocicletas involucradas no se encontraban en el lugar al momento del arribo policial.
El siniestro vial se registró cerca de las 20 horas en la intersección de las calles Florencio Sánchez y Segundo Sombra, cuando, por causas que aún se trataban de establecer, colisionaron dos motocicletas. Como consecuencia del impacto, una mujer y un joven, ambos mayores de edad y ocupantes de los rodados, sufrieron lesiones de diversa consideración.
En el marco del hecho, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que circulaba por calle Segundo Sombra, se vio involucrada en el accidente. De manera inmediata, el personal actuó para asistir a las personas lesionadas, activando los protocolos de emergencia correspondientes.
De forma simultánea, se solicitó la intervención de otra unidad de Bomberos Voluntarios de Paraná, que arribó al lugar para colaborar con las tareas de atención y seguridad en la zona. Minutos después, se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, cuyos profesionales evaluaron el estado de los heridos.
Si bien las lesiones no habrían revestido gravedad, los equipos médicos dispusieron el traslado preventivo de ambas personas al Hospital San Martín, con el objetivo de realizar controles y estudios complementarios, debido a la violencia del impacto.
Un dato que generó sorpresa entre los intervinientes fue que, al momento de la llegada del personal policial y de los servicios de emergencia, las motocicletas ya no se encontraban en el lugar del accidente. Esta situación fue incorporada a las actuaciones que se labraron para intentar esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades continuaban recabando información y testimonios para establecer la mecánica del choque y las circunstancias que derivaron en el retiro de los rodados antes de la intervención policial.