Detuvieron a un hombre tras robar una hidrolavadora de una ferretería de Paraná

Un hecho de hurto en flagrancia ocurrió en la tarde del 3 de enero de 2026 en una ferretería de la ciudad, donde un hombre fue detenido tras ser identificado como el autor del robo de una hidrolavadora, gracias al rápido accionar policial y al aporte de imágenes de seguridad.
Según se informó oficialmente, el procedimiento se concretó alrededor de las 18.50 en la intersección de calles Urquiza y Cura Álvarez, donde personal de la Comisaría Segunda logró aprehender al sospechoso. El episodio se originó minutos antes, cuando el damnificado denunció un hurto ocurrido en la ferretería “La Terminal”, ubicada en Avenida Ramírez 2228.
De acuerdo al relato policial, el propietario del comercio aportó registros fílmicos del ilícito, en los que se observaba con claridad a un hombre con características físicas y vestimenta determinadas, llevándose una hidrolavadora del local. Con esos datos, los efectivos iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda en la zona.
Tras un rastrillaje exhaustivo, el sospechoso fue localizado en la intersección de Urquiza y Cura Álvarez. Al momento de la identificación, los uniformados constataron que el individuo vestía la misma ropa que la observada en las grabaciones y que, además, llevaba consigo la caja de la hidrolavadora sustraída.
Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Mercedes Nin, quien dispuso la aprehensión del individuo y el secuestro formal del elemento recuperado. La hidrolavadora será restituida a su propietario en las próximas horas.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continuaban las actuaciones de rigor para el esclarecimiento del hecho.