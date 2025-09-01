 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Detuvieron a un hombre tras incumplir restricción de acercamiento hacia su ex pareja

Fue aprehendido este domingo en Concepción del Uruguay. Cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. La mujer violentada afirmó que “solo hubo agresiones verbales”.

1 de Septiembre de 2025
Detenido tras incumplir restricción de acercamiento hacia su ex pareja. Imagen ilustrativa
Detenido tras incumplir restricción de acercamiento hacia su ex pareja. Imagen ilustrativa Foto: Archivo

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre de 49 años fue detenido en la tarde de ayer por personal de la Comisaría Primera, luego de aproximarse y agredir verbalmente su ex pareja, incumpliendo una restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia. El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas, en la intersección de calles 12 del Oeste Bis y Boulevard 12 de Octubre de Concepción del Uruguay.

 

Según fuentes policiales, una mujer de 44 años manifestó que el agresor “se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica y que se había hecho presente en el lugar, insultándola”.

 

Medida judicial vigente desde junio

Una vez contenida la situación, los agentes verificaron los antecedentes del implicado. La policía constató con la Sala del Comando que el hombre tenía una restricción de acercamiento vigente por 90 días, la cual había sido notificada el 27 de junio de este año.

 

La medida judicial prohibía expresamente al individuo acercarse al domicilio de la mujer o establecer cualquier tipo de contacto, dado el contexto previo de conflictividad entre ambos.

 

Fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia

Tras ser informada del hecho, la fiscalía en turno ordenó la aprehensión del hombre por el supuesto delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia, una figura penal que contempla sanciones cuando se quebrantan medidas dictadas por un juez.

 

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la magistratura interviniente, que ahora deberá evaluar los pasos a seguir.

Agresión Violencia de género Concepción del Uruguay Detenido ex pareja
