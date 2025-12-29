Conductor volcó de madrugada y caminó kilómetros para pedir auxilio

Un conductor de 71 años volcó en la Autovía 14 y quedó oculto entre la vegetación durante más de tres horas. Al no recibir ayuda, caminó varios kilómetros hasta lograr dar aviso.
Un conductor de 71 años permaneció más de tres horas varado en la zona del préstamo tras protagonizar un siniestro vial en la Autovía Nacional N°14. El hombre logró ser rescatado luego de caminar varios kilómetros para pedir auxilio, con la intervención de Bomberos Voluntarios de Ceibas.
El accidente ocurrió el domingo 28, alrededor de las 5:30 de la madrugada, a la altura del kilómetro 138 de la Autovía 14, cuando el hombre, oriundo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, se dirigía hacia Corrientes. Sin embargo, el rescate recién se concretó pasadas las 8 de la mañana.
Según el relato del propio conductor, el vehículo que conducía, un Chevrolet Zafira, perdió el control y terminó despistando hacia la zona del préstamo, quedando entre la vegetación. Los árboles y el follaje del lugar ocultaron por completo el rodado, lo que dificultó que fuera advertido desde la ruta, informó R2820
Durante varias horas intentó hacer señas a los automovilistas que circulaban por la autovía, pero ninguno se detuvo a auxiliarlo. Ante la falta de respuestas, decidió caminar por la banquina durante varios kilómetros hasta llegar al kilómetro 134, donde encontró un comedor. Una mujer que se encontraba atendiendo el lugar escuchó su pedido de ayuda y dio aviso a las fuerzas de seguridad. Tras la alerta, acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil N°24, junto con personal de Gendarmería Nacional Vial.