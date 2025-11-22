Choque y vuelco dejó heridos leves y un auto secuestrado por falta de documentación

Colisionaron dos vehículos en una esquina de Colón y uno de los rodados terminó volcado tras el impacto. En tanto, una mujer sufrió fracturas en ambas muñecas tras ser atropellada por una conductora.
Colisionaron automóvil Ford Focus, conducido por un ciudadano de 58 años, y un utilitario Renault Kangoo, guiado por un hombre de 57 años, quien se desplazaba acompañado por una mujer de 50 años. El accidente ocurrió en la noche de este viernes en la intersección de calles General Paz y Bolívar, en la ciudad de Colón.
A raíz del impacto, los ocupantes del utilitario debieron ser trasladados por servicios de emergencia hacia un centro de salud local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve.
Durante las actuaciones de rigor, el personal interviniente verificó la documentación de ambos rodados, constatándose que el automóvil Ford carecía de la documentación obligatoria para circular. Por tal motivo, se personal de inspección municipal procedió a su retención preventiva conforme a la normativa vigente.
Otros siniestros viales
En tanto, una mujer resultó con lesiones de carácter grave tras ser embestida por un automóvil en la intersección de calles 12 de Abril y Leopoldo Lugones, en la ciudad de Colón, durante la tarde del viernes.
El hecho se produjo cuando un vehículo Volkswagen Gol Trend, conducido por una mujer de 28 años y en el que además viajaba como acompañante un adolescente de 13 años, circulaba por la zona mencionada. Por circunstancias que se tratan de establecer, la conductora impactó a una mujer de 62 años que se encontraba cruzando de manera peatonal la calzada de calle 12 de Abril.
La víctima fue asistida y trasladada al hospital San Benjamín, donde, tras ser examinada por el personal médico, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en la fractura de ambas muñecas.
Y, pasada la medianoche, se registró un nuevo accidente de tránsito en inmediaciones de avenida Urquiza y calle J. J. Paso, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 34 años, y un motovehículo Beta BS 110ss al mando de un joven de 18 años, quien se desplazaba acompañado por otro joven de la misma edad.
A raíz del impacto, los dos ocupantes del rodado de menor porte debieron ser asistidos por personal de emergencias y posteriormente trasladados al nosocomio local, donde se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.