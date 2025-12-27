Chocaron dos motos en Concepción del Uruguay: hay dos heridos leves

Un choque entre dos motocicletas ocurrió en la intersección de Ruta 39 y calle 17 de Octubre en Concepción de Uruguay. El accidente dejó a dos personas con lesiones leves.
Un siniestro vial ocurrió en la mañana de este miércoles en la intersección de Ruta Provincial N° 39 y calle 17 de Octubre, en la ciudad de Concepción de Uruguay. El accidente involucró a dos motos, una Corven Energy y una Honda CBX 250, y dejó como saldo dos personas con lesiones de carácter leve. Personal de la Comisaría Cuarta y el servicio de emergencias 107 acudieron rápidamente al lugar del siniestro.
Según las primeras investigaciones, la motocicleta Honda, conducida por un joven de 20 años y acompañada por una joven de 19, circulaba por la Ruta 39 en dirección oeste-este. En ese momento, por causas que aún se investigan, colisionó con la motocicleta Corven Energy, que intentaba cruzar desde la calle 17 de Octubre en dirección sur-norte.
El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron en la vía, pero afortunadamente, los involucrados pudieron ser asistidos rápidamente por los servicios de emergencia.
Lesiones leves y traslado al hospital
Como resultado del impacto, tanto el conductor de la motocicleta Corven Energy, un hombre de 68 años, como el joven y su acompañante de la Honda CBX 250, fueron trasladados de inmediato al nosocomio local por el servicio de emergencias 107. Allí fueron evaluados por el médico policial, quien determinó que las lesiones de los tres involucrados fueron de carácter leve. Afortunadamente, ninguno de los involucrados sufrió heridas graves, aunque el hecho pone de relieve el peligro del tránsito en la zona.