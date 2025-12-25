Allanamientos por amenazas terminaron secuestro de droga, más de $3 millones y un detenido

REDACCIÓN ELONCE
Tras una denuncia por disparos contra una casa, hubo allanamientos en distintos domicilios de Concordia y se secuestró marihuana, armas, municiones y más de $3 millones en efectivo. Un hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.
Allanamientos por amenazas. Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de Navidad derivó en una serie de allanamientos positivos y en la aprehensión de un hombre por tenencia de estupefacientes, luego de una investigación llevada adelante por personal de la Comisaría Décima. El procedimiento permitió el secuestro de droga, armas de fuego, municiones y una importante suma de dinero en efectivo.
Según se informó, la intervención policial se originó a partir de una denuncia radicada en la madrugada de este jueves 25 de diciembre. Un vecino manifestó que un sujeto había estacionado su automóvil Volkswagen Gol Trend, de color rojo, frente a su domicilio ubicado sobre calle Victorino Simón, con la intención de que su hermana, de 19 años, descendiera a saludar a la familia del denunciante.
De acuerdo al relato, mientras la joven se encontraba dialogando en el lugar, el conductor del vehículo comenzó a acelerar y tocar bocina de manera insistente para que se apurara. Una vez que la mujer volvió a subir al automóvil, el sujeto inició una serie de insultos contra el denunciante, quien reaccionó arrojando una piedra que impactó en la luneta del rodado, provocando daños materiales. Tras el episodio, el conductor se retiró del lugar, indicó Concordia Policiales.
Sin embargo, aproximadamente cuarenta minutos después, el mismo vehículo regresó acompañado por otro hombre. En esa oportunidad, el acompañante descendió y efectuó al menos dos disparos de arma de fuego en dirección a la vivienda, cuando el padre del denunciante y varios sobrinos se encontraban en la vereda. Luego del ataque, ambos individuos se dieron a la fuga por las calles Victorino Simón y Asunción, hacia el sector oeste de la ciudad.
A partir de estos hechos, personal de la Comisaría Décima inició tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores y los domicilios que frecuentaban. Con las pruebas reunidas, se solicitaron órdenes de allanamiento a los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, quienes elevaron el pedido ante el juez de Garantías, Francisco Ledesma.
Los procedimientos se concretaron durante la tarde del 25 de diciembre en distintos domicilios ubicados en las calles República Árabe y Córdoba, y Misiones. Como resultado de los allanamientos, la Policía logró el secuestro de aproximadamente 200 gramos de marihuana compactada, una funda de arma de fuego, cartuchos calibre 12 PG, cartuchos FAL, una vaina servida calibre .22, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un teléfono celular y una suma cercana a los 3.200.000 pesos en efectivo.
En el marco del operativo, un hombre fue aprehendido por el delito de tenencia simple de estupefacientes y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, a cargo del doctor Martín Núñez. La investigación continuaba para esclarecer completamente el hecho y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.