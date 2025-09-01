Zulma Corradi participó del Mundial de Trasplantados en Alemania: “donar órganos es dar vida”

REDACCIÓN ELONCE
Zulma Corradi, oriunda de Paraná, compartió su testimonio sobre lo que significó recibir un trasplante y cómo cambió su vida después de la intervención. “Mi trasplante se realizó en noviembre de 2003 y, gracias a Dios, todo salió bien. Era algo que esperaba con muchas ganas”, relató a Elonce. Antes de la operación, estuvo tres años en hemodiálisis y atravesó distintos tratamientos mientras aguardaba un donante compatible.
Con 21 años de trasplantada, Corradi fue convocada para representar a la provincia en el Mundial de Trasplantados, realizado en Dresde, Alemania, entre el 15 y el 26 de agosto. “Es una experiencia muy importante para mí después de tantos años de trasplantada”, expresó emocionada.
Representación entrerriana en Alemania
El encuentro reunió a unas 2.500 personas de distintos países y a 22 deportistas argentinos, entre ellos Zulma Corradi y Elvira Mendibur, también de Entre Ríos. La entrerriana participó en tenis de mesa y tenis, tanto en dobles como en singles y mixtos. Finalmente, obtuvo el cuarto lugar en tenis, un logro que valoró como una victoria personal.
“Más que competir, mi objetivo era participar. Estoy muy orgullosa de haber podido estar allí. Los alemanes fueron muy serviciales y la organización fue espectacular, todo cronometrado y perfecto”, señaló a Elonce.
El valor del deporte y la donación
Corradi resaltó la importancia de la delegación argentina, que se hizo notar con cánticos típicos en la pista y la energía de sus representantes. La diversidad de edades fue otro rasgo del Mundial, ya que participaron desde niños hasta adultos mayores.
Convocada por ADETRA, entidad que organiza juegos latinoamericanos y nacionales, Zulma recordó que participa desde 2008 en estas instancias deportivas, pero fue su primera experiencia internacional fuera del país. “Al principio dudé porque nunca había viajado en avión, pero gracias al apoyo de mi hijo, mi familia y mis amigos me animé a aceptar”, confió.
Finalmente, la deportista subrayó el mensaje central de su historia: “Estamos demostrando que con la donación de órganos se puede dar vida. El deporte es vida y donar órganos también es dar vida”, concluyó.