 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Una historia de vida que inspira

Zulma Corradi participó del Mundial de Trasplantados en Alemania: “donar órganos es dar vida”

La paranaense relató a Elonce cómo fue su trasplante en 2003 y la experiencia de representar a Entre Ríos en el Mundial de Trasplantados en Alemania. Subrayó que la donación de órganos es dar vida y destacó el apoyo de su familia para cumplir este sueño.

1 de Septiembre de 2025
Una vida marcada por la donación de órganos.
Una vida marcada por la donación de órganos. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Zulma Corradi, oriunda de Paraná, compartió su testimonio sobre lo que significó recibir un trasplante y cómo cambió su vida después de la intervención. “Mi trasplante se realizó en noviembre de 2003 y, gracias a Dios, todo salió bien. Era algo que esperaba con muchas ganas”, relató a Elonce. Antes de la operación, estuvo tres años en hemodiálisis y atravesó distintos tratamientos mientras aguardaba un donante compatible.

 

Con 21 años de trasplantada, Corradi fue convocada para representar a la provincia en el Mundial de Trasplantados, realizado en Dresde, Alemania, entre el 15 y el 26 de agosto. “Es una experiencia muy importante para mí después de tantos años de trasplantada”, expresó emocionada.

 

Representación entrerriana en Alemania

 

El encuentro reunió a unas 2.500 personas de distintos países y a 22 deportistas argentinos, entre ellos Zulma Corradi y Elvira Mendibur, también de Entre Ríos. La entrerriana participó en tenis de mesa y tenis, tanto en dobles como en singles y mixtos. Finalmente, obtuvo el cuarto lugar en tenis, un logro que valoró como una victoria personal.

 

“Más que competir, mi objetivo era participar. Estoy muy orgullosa de haber podido estar allí. Los alemanes fueron muy serviciales y la organización fue espectacular, todo cronometrado y perfecto”, señaló a Elonce.

 

El valor del deporte y la donación

 

Corradi resaltó la importancia de la delegación argentina, que se hizo notar con cánticos típicos en la pista y la energía de sus representantes. La diversidad de edades fue otro rasgo del Mundial, ya que participaron desde niños hasta adultos mayores.

 

Convocada por ADETRA, entidad que organiza juegos latinoamericanos y nacionales, Zulma recordó que participa desde 2008 en estas instancias deportivas, pero fue su primera experiencia internacional fuera del país. “Al principio dudé porque nunca había viajado en avión, pero gracias al apoyo de mi hijo, mi familia y mis amigos me animé a aceptar”, confió.

 

Finalmente, la deportista subrayó el mensaje central de su historia: “Estamos demostrando que con la donación de órganos se puede dar vida. El deporte es vida y donar órganos también es dar vida”, concluyó.

 

Zulma Corradi participó del Mundial de Trasplantados: su mensaje sobre la donación de órganos

Temas:

Trasplante Mundial de Trasplantados Corradi
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso