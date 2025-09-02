 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Tras reiterados choques

Vecinos piden que coloquen reductores de velocidad en calle Provincias Unidas

Tras un nuevo accidente entre un auto y una moto en la intersección de Provincias Unidas y Fray Mocho, vecinos advirtieron a Elonce que los siniestros ocurren con frecuencia y reclamaron la instalación de reductores de velocidad.

2 de Septiembre de 2025
Un nuevo siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Provincias Unidas y Fray Mocho, en Paraná, reavivó el reclamo de vecinos y comerciantes, quienes señalaron que en esa zona los accidentes se producen con frecuencia debido al exceso de velocidad.

 

Carlos Giménez, un comerciante que tiene su verdulería en el lugar, relató a Elonce que “hace más de diez años que estoy acá y los accidentes se producen seguido, casi choques cada tres horas”.

Según explicó, “ocurren porque todos van muy rápido. Por Provincias Unidas parece una pista de carrera, es larga y está sana, pero acá parece que tiene que estar rota la calle para que la gente ande despacio”.

 

El vecino indicó que una de las soluciones más concretas sería la colocación de reductores de velocidad: “Por esta calle no se ve de un lado ni del otro. La única solución es poner reductores”.

Asimismo, recordó un hecho ocurrido años atrás: “Hace unos nueve años, mientras trabajaba en la verdulería, un auto despistó, se metió en el local y chocó la pared. Yo estaba ahí, me enganchó y me tiró abajo”.

Verdulero, Carlos Giménez

Giménez mencionó que los propios vecinos tienen diferentes posturas: “Algunos quieren semáforos, otros no; prefieren reductores de velocidad. Lo que está claro es que la calle se vuelve muy peligrosa”.

