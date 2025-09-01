Los vecinos del barrio Jorge Newbery de Paraná reiteraron su pedido de mejoras estructurales ante la situación que se repite tras cada lluvia. La zona más afectada, indicaron, quedó intransitable luego del temporal del fin de semana, lo que generó complicaciones en el ingreso y salida de remises, ambulancias y vehículos particulares.

Ezequiel, uno de los vecinos, informó a Elonce que “venimos haciendo reclamos constantes, por el abandono de las calles. Entre nosotros tratamos de mejorar echando tierra con nuestros vehículos, desparramando la pala porque hemos tenido muchas urgencias. No entran remises, mucho menos ambulancias”.

Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables

El hombre también advirtió que la calle figura asfaltada en catastro: “Hemos hecho averiguaciones y aparece como asfaltada, pero la realidad es otra”, remarcó.

Los problemas no se reducen a las calles. Vecinos señalaron que cada lluvia provoca el ingreso de agua a varias viviendas cercanas al arroyo que desborda, en gran parte debido a la acumulación de residuos. “Eso afecta mucho a las viviendas lindantes al arroyo”, agregó Ezequiel.

Por su parte, Gladys, otra habitante del barrio, indicó que no se trata de un único sector: “Por Miguel David no pueden ni entrar ni salir los días de lluvia y tienen que esperar dos o tres días para que se seque”.

La situación también alcanzó a la cortada 510, donde hace unas semanas se realizaron obras para extender la red de agua. Según señalaron, las tareas dejaron la calle completamente intransitable, lo que impidió que varios vecinos pudieran salir a trabajar.

“El puente quedará limpio, pero la lluvia nos sigue afectando en las calles. No hay cunetas y el agua corre para todos lados. En verano es tierra y en invierno barro”, afimró otra vecina.