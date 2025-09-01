 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables

Tras las intensas lluvias del fin de semana, vecinos del barrio Jorge Newbery denunciaron que varias calles quedaron intransitables y que numerosas viviendas sufrieron ingreso de agua. Solicitan respuestas definitivas a las autoridades municipales.

1 de Septiembre de 2025
Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables
Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables

REDACCIÓN ELONCE

Los vecinos del barrio Jorge Newbery de Paraná reiteraron su pedido de mejoras estructurales ante la situación que se repite tras cada lluvia. La zona más afectada, indicaron, quedó intransitable luego del temporal del fin de semana, lo que generó complicaciones en el ingreso y salida de remises, ambulancias y vehículos particulares.

 

Ezequiel, uno de los vecinos, informó a Elonce que “venimos haciendo reclamos constantes, por el abandono de las calles. Entre nosotros tratamos de mejorar echando tierra con nuestros vehículos, desparramando la pala porque hemos tenido muchas urgencias. No entran remises, mucho menos ambulancias”.

Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables
Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables

El hombre también advirtió que la calle figura asfaltada en catastro: “Hemos hecho averiguaciones y aparece como asfaltada, pero la realidad es otra”, remarcó.

Los problemas no se reducen a las calles. Vecinos señalaron que cada lluvia provoca el ingreso de agua a varias viviendas cercanas al arroyo que desborda, en gran parte debido a la acumulación de residuos. “Eso afecta mucho a las viviendas lindantes al arroyo”, agregó Ezequiel.

Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables
Vecinos del barrio Jorge Newbery piden soluciones urgentes por calles intransitables

Por su parte, Gladys, otra habitante del barrio, indicó que no se trata de un único sector: “Por Miguel David no pueden ni entrar ni salir los días de lluvia y tienen que esperar dos o tres días para que se seque”.

Vecinos del barrio Jorge Newbery Este reclaman mejoras tras el paso de la tormenta

La situación también alcanzó a la cortada 510, donde hace unas semanas se realizaron obras para extender la red de agua. Según señalaron, las tareas dejaron la calle completamente intransitable, lo que impidió que varios vecinos pudieran salir a trabajar.

“El puente quedará limpio, pero la lluvia nos sigue afectando en las calles. No hay cunetas y el agua corre para todos lados. En verano es tierra y en invierno barro”, afimró otra vecina.

Temas:

Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso