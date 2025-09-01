El temporal dejó más 75 milímetros de agua caída en pocas horas

REDACCIÓN ELONCE
Un fuerte temporal azotó la ciudad desde la madrugada del domingo, dejando como saldo más de 75 milímetros de agua caída en pocas horas. Como consecuencia de esto, 35 familias fueron asistidas, según confirmó Defensa Civil.
Lucas García, coordinador del área, comentó: “Se realizaron tareas de asistencia y monitoreo en distintos barrios de la periferia como Illia, Los Berros y Cáritas”.
Se desplegaron acciones para contener la situación y prestar ayuda a quienes más lo necesitaban. En ese sentido, expresó :“se hizo entrega de agrotileno, verificación de paredes electrificadas y uso de bombas de agua. También, se trasladó una familia a la Casa de la Mujer debido al colapso de su vivienda precaria”.
Contención y prevención
Defensa Civil habilitó un espacio de alojamiento temporal para brindar contención, abrigo y alimentos. “Asistimos a personas en situación de calle. El sábado se abrió un espacio para que puedan pernoctar. En general hacemos un patrullaje por distintas zonas para que las personas se acerquen o, en su defecto, llevarle algo caliente”, explicó García.
Ante cualquier emergencia climática, “los vecinos se pueden comunicar al 911 para que sean redirigidos a Defensa".