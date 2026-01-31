Video: una lluvia aislada con sol y arco iris sorprendió en la zona noreste de Paraná

Un aguacero se registró en el noreste de Paraná mientras en otros barrios no cayó una gota. Elonce pudo constatar que una intensa precipitación se concentró en la zona del Parque Hortícola.
Lluvia, sol y arco iris. Un aguacero se registró este sábado por la mañana en la zona noreste de la ciudad de Paraná, mientras que en otros sectores no cayó ni una sola gota. El fenómeno se concentró especialmente en el área del Parque Hortícola Municipal, ubicado detrás del Parque Botánico, donde se registró una lluvia intensa y sostenida, con un sol tímido que se dejaba ver.
El evento ocurrió cerca de las 8, en un contexto de baja probabilidad de tormentas aisladas que había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La precipitación se manifestó de manera muy puntual, afectando únicamente a la zona del Parque Hortícola Municipal y sectores cercanos. Néstor Escalante, envió a Elonce un video del fenómeno que sorprendió en la mañana de este sábado en ese sector de la capital entrerriana. De un lado se podía observar el sol que se asomaba entre las nubes, y del otro un arco iris, marcaba su presencia en el cielo. En contraste, en gran parte de la capital entrerriana el tiempo se mantuvo seco, con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas.