Un joven internado impulsó un acto solidario en el hospital y lanzaron una colecta para su operación

REDACCIÓN ELONCE
Lázaro Borgetto, internado desde hace casi un mes tras sufrir un grave accidente de tránsito, impulsó una campaña solidaria en el Hospital San Martín, donde barberos brindaron cortes gratuitos y se lanzó una colecta para acompañar su recuperación.
Lázaro Borgetto permanece internado desde el 24 de noviembre luego de un accidente de tránsito que lo dejó a la espera de una compleja operación, pero lejos de replegarse en su situación personal, decidió transformar la adversidad en un gesto colectivo de solidaridad dentro del Hospital San Martín de Paraná.
La iniciativa se concretó el domingo 21 de diciembre entre las 15 y las 17, cuando catorce peluqueros realizaron cortes de cabello gratuitos a pacientes, familiares y personas que se encontraban en el hospital, generando un clima de cercanía y contención en un ámbito atravesado por la espera y la incertidumbre.
Además, durante la jornada se puso en marcha una colecta solidaria destinada a colaborar con los gastos quirúrgicos que debe afrontar Lázaro, quien actualmente no puede trabajar y depende de una prótesis para avanzar con su recuperación.
Una idea que nació desde el agradecimiento
Al relatar cómo surgió la propuesta, Lázaro destacó el rol de quienes se sumaron de manera desinteresada: "Agradezco a todos los barberos que se sumaron al acto solidario, porque sin ellos no hubiese sido posible nada de esto".
El objetivo, explicó, fue acompañar a quienes atraviesan la internación en soledad. "El propósito fue ayudar un poco, tener un gesto de amabilidad con la gente, más que nada a quienes no tienen familia o nadie viene a visitarlos”.
La respuesta superó lo esperado. "Arrancamos siendo tres y terminamos siendo 14 barberos", contó, subrayando el impacto del encuentro: "Los pacientes se ven contentos y alegres hablando con los barberos".
El accidente y la espera médica
El joven relató cómo fue el siniestro que cambió su vida. "Yo venía con mi compañero por el acceso norte, pasando Don Bosco, y me agarró un ataque de epilepsia y me fui contra el guardarray de la ruta".
Las lesiones fueron severas. "Se me enterró la chapa en la rodilla", recordó. Durante los primeros momentos, el panorama fue crítico: "Lo primero que pensaron era que iban a tener que amputarme la pierna".
Hoy, tras semanas de internación, la espera continúa. "Hace un mes que estoy en el hospital y estoy esperando que me operen", explicó, aguardando tanto la fecha de cirugía como el material necesario para la intervención.
Una colecta con mirada comunitaria
En paralelo, se habilitó una colecta solidaria. Lara, quien acompaña a Lázaro, explicó: "La gente puede ayudar a través de alias de de él, va toda la plata a su cuenta", detallando que la prótesis tiene un costo aproximado de cinco millones de pesos.
Sin embargo, Lázaro volvió a poner el foco más allá de su situación personal. "Quise hacer el acto solidario para ayudar. Fue todo de corazón", afirmó, y agregó: "lo que tengan para donar al hospital ayuda y hace mucha falta".