Ultiman detalles para la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz

El 5 y 6 de septiembre se realizará la reapertura del Centro Cultural Juan L. Ortiz, con instalaciones renovadas y una variada programación artística en homenaje al poeta entrerriano. Ferny Kosiak brindó detalles a Elonce.

2 de Septiembre de 2025
Centro Cultural Juan L. Ortiz
Centro Cultural Juan L. Ortiz

El próximo viernes 5 y sábado 6 de septiembre se concretará la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz, uno de los espacios más representativos de la vida cultural de Paraná. Tras una serie de remodelaciones, la sala mayor y otros sectores del complejo volverán a abrir sus puertas con propuestas para todas las edades.

Anunciaron la reinauguración del Centro Juan L. Ortiz

La programación incluye talleres, espectáculos musicales, obras teatrales, ferias, intervenciones artísticas y un patio gastronómico. Además, se rendirá homenaje al poeta entrerriano que da nombre al lugar, en coincidencia con el aniversario de su fallecimiento.

 

“Se sigue con los últimos retoques porque el cinco y el seis reinauguramos. Esperamos que toda la ciudadanía nos acompañe en la reapertura de este lugar hermoso y emblemático”, destacó a Elonce el coordinador del distrito, Ferny Kosiak.

Centro Cultural Juan L. Ortiz
Centro Cultural Juan L. Ortiz

Actividades para toda la familia

La grilla de la reinauguración contempla dos jornadas con propuestas diversas.

Viernes 5 de septiembre:

· 10:00 – Talleres creativos para adolescentes (Escuelas Quirós y Siglo XXI).

· 16:00 – Taller de escritura musical, Chango Pirola.

· 18:00 – Obra teatral Estación Curupí (Grupo Saltimbanquis).

· 19:00 – Concierto de Negro Aguirre.

· 20:00 – Juaneleana, espectáculo musical de Chango Pirola.

· 21:30 – Coro Varietales.

Durante la jornada habrá feria, foodtrucks, proyecciones e instalaciones poéticas.

Sábado 6 de septiembre:

· 16:00 – Ballet Folklórico Angirú.

· 17:00 – Espectáculo infantil Montoto y Magoya. Te juego un cuento.

· 18:00 – Acto central con lecturas, descubrimiento de placas, homenaje a familiares y plantación de un sauce.

· 19:00 – Coro de Murga estilo uruguayo, Coro de la Ciudad y Taller de Canto Comunitario.

· 20:00 – Espectáculo musical con Los Riedel, Ballet Quimera, Noe Telagorri y Yunta Mambo.

 

Remodelaciones y puesta en valor

El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue sometido a una refuncionalización integral. Según explicó Kosiak, la sala mayor ahora cuenta con capacidad para 170 personas sentadas y un sistema renovado de sonido e iluminación. También se incorporó una tribuna rebatible y se amplió el espacio para espectáculos de gran convocatoria, que podrá albergar hasta 500 personas en la sala Ferrocarril.

El coordinador del distrito, Ferny Kosiak.
El coordinador del distrito, Ferny Kosiak.
Centro Cultural Juan L. Ortiz
Centro Cultural Juan L. Ortiz

Además, se reacondicionaron sectores históricos como la sastrería teatral y la biblioteca, que mantienen un fuerte vínculo con los vecinos a través de donaciones de vestuario y materiales. “Si los artistas no se apropian de los lugares, quedan en silencio. Por eso invitamos a todos a acercarse este viernes y sábado”, concluyó el coordinador.

Centro Cultural Juan L. Ortiz
Centro Cultural Juan L. Ortiz

Centro Cultural Juan L. Ortiz
