Turismo en Paraná: balance del fin de semana largo, proyecciones para Semana Santa y reunión de EMPATUR

El EMPATUR avanzó en su agenda estratégica para consolidar a Paraná como destino turístico. Se abordaron temas vinculados al desarrollo, la promoción y la planificación de la actividad turística en la ciudad.
El subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, y el concejal Pablo Donadío realizaron un balance del último fin de semana largo y analizaron las perspectivas para las próximas fechas clave del calendario turístico.
Según indicaron a Elonce, si bien el contexto no fue el más favorable por coincidir con el cierre del mes, la ciudad logró sostener un nivel de actividad acorde a la media nacional.
Clavenzani explicó que “terminó un fin de semana largo que por ahí no estaba ubicado en el mejor momento del mes”, lo cual impactó en la circulación turística. Sin embargo, remarcó que “el destino Paraná tenía una muy buena agenda compendiada” y que “oscilamos el 50% de ocupación hotelera”, en línea con lo registrado a nivel país.
En ese sentido, destacó que el trabajo no se detiene y que ya se enfocan en el próximo gran movimiento turístico. “Estamos ya muy próximos a Semana Santa, que es un fin de semana de los clásicos de buena convocatoria turística”, afirmó a Elonce, al tiempo que señaló que la ciudad se prepara “con las actividades que ya nos tiene acostumbrado nuestro calendario, con algunas otras extraordinarias”.
Trabajo articulado y promoción del destino
El funcionario también hizo hincapié en el rol del ente mixto de turismo, al señalar que “Paraná tiene una mesa consolidada que es el ente mixto de turismo de la ciudad”, donde confluyen actores públicos y privados. En esa línea, subrayó que el objetivo es “proyectar, planificar y ejecutar acciones tendientes a fortalecer a la actividad turística”.
Clavenzani sostuvo que el turismo es estratégico para la economía local y recordó a Elonce que “el turismo es una actividad que dinamiza la economía y genera laburo”, por lo cual se impulsa un trabajo sostenido y en conjunto. Asimismo, adelantó acciones concretas de promoción: “En el mes de abril vamos a estar encontrándonos en Buenos Aires con Hosted Buyers y Organizadores Profesionales de Congresos, vamos con la oferta turística de Paraná”.
Por su parte, el concejal Pablo Donadío destacó la importancia del trabajo coordinado entre sectores y adelantó que la reunión del Empatur abordará múltiples iniciativas. “Hoy tenemos justamente un temario muy amplio, completo para discutir políticas públicas de acá a varios meses por delante”, indicó.
Eventos, gastronomía y atractivo local
Donadío valoró los resultados del fin de semana y sostuvo que “hemos tenido un fin de semana muy bueno en ocupación y en actividades”, aunque remarcó que el objetivo es sostener el crecimiento. En ese sentido, explicó que la ciudad busca posicionarse como sede de eventos: “Congresos, convenciones, actividades deportivas, pueden tener a Paraná como un epicentro nacional”, dijo a Elonce.
Además, señaló que uno de los desafíos es complementar esas actividades con propuestas turísticas: “La tarea nuestra es proveerle esas actividades turísticas complementarias a la actividad que vienen a desarrollar”.
Finalmente, ambos coincidieron en destacar los atributos diferenciales del destino. Entre ellos, mencionaron la gastronomía regional y la hospitalidad local. “Lo primero que destacan es la amabilidad de la gente, la tranquilidad, la naturaleza y nuestros ríos”, remarcaron, e invitaron tanto a turistas como a residentes a participar de la agenda de actividades prevista para las próximas semanas.
Reunión del EMPATUR
El Directorio del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) mantuvo este miércoles una nueva reunión de trabajo en Casa de la Costa, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo, la promoción y la planificación de la actividad turística en la ciudad.
Durante el encuentro se analizaron indicadores de la última temporada de verano y del reciente fin de semana largo, además de proyectar acciones para los próximos meses, con especial foco en Semana Santa, uno de los períodos de mayor movimiento turístico para la capital entrerriana.
El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, explicó que el espacio se sostiene por la determinación política del Ejecutivo que conduce Rosario Romero y que “permite tejer esquemas, proyecciones y planificaciones para fortalecer la actividad turística”, y destacó la importancia de analizar el desempeño reciente para proyectar lo que viene. En ese sentido, señaló que el último fin de semana largo registró una ocupación hotelera cercana al 50%, con un perfil marcado por el excursionismo, que dinamiza sectores como la gastronomía, los paseos de compras y el comercio local.
Promoción para Semana Santa
En ese contexto, remarcó que las expectativas están puestas en el próximo fin de semana largo de Semana Santa, uno de los más convocantes del calendario turístico. “Estamos trabajando en una estrategia de promoción en mercados regionales y nacionales, invitando a quienes aún no definieron su destino a que elijan Paraná, que es una excelente opción para disfrutar”, afirmó.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el fortalecimiento del turismo de reuniones. En ese marco, se avanzó en la planificación de acciones en la ciudad de Buenos Aires orientadas a captar eventos, mediante el vínculo con Hosted Buyers y Organizadores Profesionales de Congresos (OPC), actores clave en la toma de decisiones del sector. La iniciativa se enmarca en el trabajo del Paraná Bureau de Congresos y Convenciones y fue presentada para su tratamiento en el Directorio del Ente, donde se definió avanzar de manera conjunta en esta estrategia con el objetivo de seguir posicionando a la ciudad en este segmento.
Desde el sector privado, el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, valoró el movimiento generado durante los fines de semana largos y destacó que “la ciudad toma otro matiz”, con mayor actividad en gastronomía, espacios públicos y propuestas recreativas.
Gastronomía, hotelería y actividades
En relación a Semana Santa, remarcó que se trata de “una de las fechas más importantes del calendario turístico”, y adelantó que el sector se prepara con propuestas específicas, como menús típicos y eventos gastronómicos.
Por su parte, el concejal Pablo Donadío subrayó el potencial de la ciudad: “Paraná tiene todo lo que un turista busca: gastronomía, hotelería y actividades”, y destacó que los fines de semana largos consolidan a la ciudad como destino elegido. Asimismo, señaló que desde el Concejo Deliberante se trabaja en el acompañamiento normativo para fortalecer el desarrollo del sector.
La reunión ratificó el trabajo articulado entre los distintos actores que integran el Ente, con una mirada estratégica orientada a consolidar a Paraná como un destino competitivo, con propuestas durante todo el año y capacidad para atraer tanto visitantes como eventos de relevancia.