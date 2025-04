Supuestos abusos en una escuela de Paraná: “Estamos realmente preocupados y ocupándonos”

Padres de alumnos de la escuela técnica Nº 3 “Teniente Luis Cenobio Candelaria” de Paraná (conocida como “la escuela de La Base”) denunciaron presuntos casos de abuso sexual y psicológico que habrían afectado a varios estudiantes.

En diálogo con Elonce, la directora departamental de escuelas, Silvia Faure, confirmó que el viernes se radicó una denuncia formal ante Fiscalía y se activaron los protocolos correspondientes dentro del ámbito educativo.

Educación investiga denuncias de abuso en escuela de Paraná

“El día viernes se presenta la mamá y manifiesta que ya no solamente hay hostigamiento, sino que ha habido un abuso. Ante esto, se hace la denuncia en Fiscalía y se le da pase, que son las intervenciones que nosotros hacemos desde Educación”, afirmó Faure.

La situación se originó una semana atrás, cuando una madre se presentó en la escuela para manifestar que su hijo era víctima de hostigamiento. “Así figura en el acta que me elevan, firmada por la mamá y por la escuela. Me dicen que se debe a que patean puertas, echan agua; son situaciones que no deberían darse bajo ningún punto de vista”, explicó.

Intervención institucional y judicial

Según relató la funcionaria, desde el ámbito escolar se comenzaron a implementar medidas a través de los acuerdos de convivencia, los consejos consultivos y la intervención de supervisores. “Estamos todos reunidos para ver cómo vamos a gestionar institucionalmente, en pos del cuidado de los chicos que manifiestan sufrir esta situación, y también para trabajar con las familias de los alumnos que estarían provocando estos hechos”, expresó.

Faure remarcó que la intervención del sistema educativo se limita al resguardo y acompañamiento institucional, mientras que el abordaje judicial del caso queda en manos de otros organismos: “La denuncia se elevó a Defensoría y eso ya escapa a mí. Entiendo que lo abordará el área de Minoridad”.

Garantías a las familias y derechos de los estudiantes

Consultada sobre el pedido de algunos padres para separar a los alumnos señalados, la directora indicó que desde Educación no pueden excluir a ningún estudiante sin el debido proceso legal. “No puedo sacar a un niño o joven de ninguna institución, más allá de lo que se acuse. Debemos extremar los cuidados y ofrecer todas las garantías posibles a las familias, sin dejar de lado el derecho de ninguno de los estudiantes”, afirmó.

Asimismo, destacó la disposición del Consejo General de Educación y el trabajo coordinado con otros ministerios para afrontar este tipo de situaciones. “Siempre tenemos apertura para trabajar conjuntamente y en equipo. Hay otras cosas que no dependen de nosotros. Estamos realmente preocupados y ocupándonos”, concluyó.

“No pongo en duda la angustia que pueden manifestar los papás, pero los otros niños también menores y tendremos que trabajar todos juntos sobre ESI para ver cómo fortalecer y evitar toda situación de vulnerabilidad”, finalizó Faure. Elonce.com