Shell aumentará los precios de los combustibles desde la medianoche: cuáles serán los nuevos valores

Shell aumentará desde la medianoche los precios de sus combustibles en Paraná. Será menos de un 1%, según pudo conocer Elonce. Es el primer aumento confirmado en septiembre.

Desde las 00:00 horas de este lunes 1 de septiembre, estos serán los nuevos valores que tendrán los surtidores:

Súper $1.540 el litro (antes $1526)

V-Power Nafta $1.806 (antes $1.791)

Diésel $ 1.605 (antes $1.592)

V-Power Diésel $ 1.824 (antes $1.811)

Foto: Archivo Elonce.

Cabe destacar que el porcentaje de aumento de la Nafta Súper es de 0,92%, según confirmó el empresario estacionero, Alejandro Di Palma, a Elonce. En el caso de la V-Power Nafta, es de 0,84%, la Diesel, de 0,82%, y la V-Power Diesel, de 0,72%.

¿Qué factores repercuten en el precio de los combustibles?

Según precisó Di Palma a Elonce esta semana, puede ser por “el precio del barril de petróleo, el valor del dólar, el costo de los biocombustibles que por ley se mezclan, los impuestos internos y la manufactura del producto”. Además, amplió que la cuestión política también incidió en los últimos incrementos: “En un mercado como el argentino, donde YPF concentra el 63% del mercado, la política de precios queda definida por una sola compañía”.