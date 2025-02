Se realizará un taller de cine en el CIC II Este

Se llevará a cabo un taller de cine en el barrio Paraná XIV. Será precisamente sobre el CIC II Este y la invitación fue hecha por la coordinación para que se integren, dado que aún hay cupos.

Eliana Digiovanni, coordinadora del taller de cine y de las actividades culturales en el CIC II Este, resaltó: “Esta es la cuarta edición del taller de cine “Otros mundos”, que se da en el CIC II Este. Empieza la semana que viene y lo vamos a hacer todos los martes de 18 a 19:30 horas. A partir de los 18 años, pueden inscribirse. Nos encuentran en Facebook e Instagram”.

Foto: Elonce

Sobre los detalles de lo que se llevará a cabo, explicaron: “Van a aprender las lecciones básicas del lenguaje audiovisual. Todo lo que es el guión, el desarrollo y la producción-montaje. Todo eso, mientras lo vamos aprendiendo teóricamente, lo vamos poniendo en práctica haciendo nuestro propio cortometraje. Si quieren hacer la experiencia de un rodaje, no se lo pueden perder”.

“Todavía hay cupos así que aprovechen. La inscripción se realiza online, pero si se acercan al CIC mis compañeras les van a informar. En caso de que no puedan inscribirse, de todas maneras, pueden escuchar. No me gustaría que se quede nadie afuera”, sostuvo.

En la misma línea, consideró: “Cada vez que hago un taller, recibo el apoyo de algún fondo como el Fondo Nacional de las Artes, que en este caso es el FECA 2024, que en lo que ayuda es a financiar la producción de cortometrajes. Los alumnos, aparte de acudir todo gratuitamente, tenemos todo cubierto: sonido, movilidad, catering y podemos disfrutarlo”.