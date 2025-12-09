 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Jueves y viernes

Esta semana se realizan las entrevistas a los postulantes de la Defensoría del Pueblo de Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná realizará el jueves y viernes de esta semana las entrevistas a los postulantes de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

9 de Diciembre de 2025
Las entrevistas se realizarán en el recinto del Concejo
Las entrevistas se realizarán en el recinto del Concejo

El Concejo Deliberante de Paraná realizará el jueves y viernes de esta semana las entrevistas a los postulantes de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

El Concejo Deliberante de Paraná llevará adelante, los días 11 y 12 de diciembre, las entrevistas personales a los postulantes para cubrir los cargos de Defensor del Pueblo, Defensor Adjunto y Defensor de los Derechos de las Personas Mayores, conforme lo establecido por las ordenanzas vigentes. Las instancias se realizarán en Sesión Ordinaria Especial, desde las 9, en el Recinto de Sesiones del Palacio Municipal.

 

Postulantes habilitados

El decreto de Presidencia consolidó el listado final de aspirantes para cada cargo. Para defensor/a del Pueblo y defensor/a Adjunto/a, fueron habilitados: Graciela Viva, José Menghi, Fernando Veiga, Facundo Menghi, Lisandro Amavet, Javier Paniagua, Fabián Rojkyn, Cecilia Pautaso, Héctor Bautista, Luciana Etchemendigaray.

 

En tanto, para defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, los postulantes son: Abelardo Espíndola, Fernando Veiga, Jésica Correa, Marta Rodríguez, Eliana Fazzari, Ayelén Lambert, Marcia López.

 

Fechas y cronograma de entrevistas

Las entrevistas se desarrollarán en dos jornadas: La primera será este jueves 11 de diciembre, a las 9 en el recinto de sesiones, donde expondrán los postulantes a defensor/a del Pueblo y defensor/a Adjunto/a. Mientras que el viernes 12 de diciembre, también a las 9, se realizarán las entrevistas a postulantes a defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores.

 

Cada postulante deberá exponer públicamente sus planes y propuestas para el cargo al que concursa. El tiempo máximo será de 10 minutos, o de 20 minutos para quienes se postulan a más de un puesto. Finalizadas las exposiciones, las y los concejales podrán formular las preguntas que consideren pertinentes, sin límite de tiempo.

 

Continuidad del proceso

Tras la etapa de entrevistas, el Concejo Deliberante fue convocado a una Sesión Especial el 18 de diciembre, a las 9, destinada a tratar la designación del defensor/a del Pueblo, defensor/a Adjunto/a y del defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores.

 

Finalmente, el 19 de diciembre a las 9, se realizará la Sesión Especial para la toma de juramento y puesta en funciones de quienes resulten electos.

Temas:

Concejo Deliberante de Paraná defensoría del Pueblo candidatos entrevistas Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso