Se conoció la identidad del hombre que murió tras descompensarse en el parque Gazzano

Un hombre murió este lunes luego de sufrir un problema cardíaco mientras caminaba por el Parque Gazzano, en la ciudad de Paraná. La víctima fue identificada como Aldo Antonio Hernández, de 56 años, oriundo de Crespo.

Según informaron fuentes policiales, Hernández se descompensó en el ingreso al espacio verde y quedó inconsciente. De inmediato, personal de la División 911 fue comisionado al lugar para asistirlo.

Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el sitio, con la colaboración de personas que se encontraban en la zona.

Traslado y fallecimiento

Posteriormente, el hombre fue trasladado en primera instancia al Centro de Salud Corrales y, desde allí, derivado al Hospital San Martín. Sin embargo, los médicos confirmaron que había fallecido como consecuencia de un paro cardíaco.

Testigos que se encontraban trabajando en el parque relataron que, antes de desplomarse, Hernández tropezó y se golpeó la cabeza contra el suelo, lo que habría agravado su cuadro.