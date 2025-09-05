 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Robaron cables en escuela de Paraná y se quedaron sin luz: no pueden dar clases

La Escuela Privada Nº 261 "Los Nazarenos" de Paraná fue blanco de un robo en el que delincuentes se llevaron los cables de electricidad. Talleres de peluquería y panadería quedaron paralizados y, según relató a Elonce una tallerista, los alumnos del nivel primario debieron dar clases "a la intemperie".

5 de Septiembre de 2025
La Escuela Privada Nº 261 “Los Nazarenos”, ubicada en el barrio San Martín de Paraná, fue blanco de un robo que dejó a la institución sin electricidad y obligó a suspender las actividades en varios talleres. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron los cables eléctricos, dejando un saldo de graves daños.

 

“Cuando llegamos nos enteramos que nos habían entrado a robar, nos cortaron la energía eléctrica, se llevaron todos los cables. Hasta el día de hoy estamos sin dar clase en los talleres de peluquería y panadería, que son necesarios para la enseñanza. El nivel primario está dando clases en el sol como se puede”, relató a Elonce la tallerista María Elena Elsesser.

Pedido a la comunidad

Elsesser expresó la preocupación del personal y solicitó mayor compromiso de los vecinos. “Queríamos pedirle a la comunidad del barrio San Martín que se comprometa, que se involucre, que si escuchan ruidos avisen a la policía, porque esto es de ellos y para ellos todo lo que nosotros hacemos acá”, sostuvo.

La directora de la escuela también manifestó la angustia que generó el hecho: “Por ahí da ganas de llorar porque uno lo hace con mucho amor. Los talleres son un espacio de aprendizaje y también de encuentro, donde los alumnos comparten lo que hacen, desde peinados hasta panificación”.

 

Antecedentes y mayores daños

Según indicaron, no se trata del primer robo que sufre la institución. En otras oportunidades se llevaron griferías y elementos menores, pero en esta ocasión el perjuicio fue mayor porque dejó a la escuela sin energía.

 

“Estamos sin dar clases de panadería porque el horno es eléctrico, y tampoco de peluquería porque no tenemos ni agua caliente ni planchas o secadores. Todo depende de la electricidad”, explicó la docente.

 

Además, señalaron que la situación se agravó porque durante la n

oche posterior al robo, desconocidos intentaron nuevamente sustraer lo poco de cableado que había quedado.

Reparaciones y tiempo perdido

La escuela ya gestiona soluciones, aunque se anticipa que las reparaciones demorarán. “Queremos hacer la instalación por dentro para evitar que vuelva a pasar. Hay gente del ministerio que nos está ayudando y también recibimos donaciones, pero lo más difícil es el tiempo que se pierde de clases”, concluyó Elsesser.

