Reportaron postes caídos y daños en luminarias tras las ráfagas de viento en Paraná

Varias zonas de la capital entrerriana atravesaron un episodio de lluvias y ráfagas que se extendió durante la noche. Protección Civil detalló cómo se desarrolló el fenómeno y los daños registrados.
La ciudad de Paraná atravesó un fuerte episodio meteorológico este jueves por la noche, cuando a partir de las 21.30 se registraron intensas ráfagas de viento que luego dieron paso a chaparrones y precipitaciones torrenciales. La lluvia osciló entre lloviznas intermitentes y descargas de gran intensidad en distintos barrios, según se confirmó en el lugar.
Lucas García, referente de Protección Civil de Paraná, explicó que el fenómeno se extendió desde las 21.30 hasta alrededor de las 2 de la mañana, desplazándose como un frente sur que ya venía siendo monitoreado mediante radares. “Hubo ráfagas que soplaron entre 30 km/h, hicieron caer nueve postes que ya estaban viejos y agrietados y se cayeron por el viento”, señaló.
El funcionario detalló que también detectaron una farola caída en la zona posterior al supermercado Changomás, donde intervino el área de luminarias del municipio. “Gracias a Dios no hubo otras novedades en las que tuviéramos que actuar. Como siempre decimos, la Guardia de Defensa Civil está presente durante toda la tormenta hasta que finalice”, sostuvo.
La estabilidad plena llegó recién a las 7.10 de la mañana de este viernes, momento que Protección Civil consideró como la finalización del evento. Las cuadrillas municipales trabajaron en la zona para evitar riesgos, despejar ramas y asegurar la circulación.
García reiteró la importancia de que los vecinos informen cualquier incidente vinculado a postes, árboles o cables caídos. “Lo que decimos siempre: que el vecino llame al 103, que es el número de Defensa Civil; que lo denuncie al 147, el número de ayuda al vecino; y que, en caso de ser necesario, también se comunique con el 911”, afirmó.