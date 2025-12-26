Refuerzan el llamado a donar sangre: “Es un hermoso regalo para ayudar hasta cuatro personas”

Desde el servicio de Hemoterapia del hospital San Martín de Paraná advirtieron que, como ocurre cada año durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y en el inicio de la temporada de verano, se registró una disminución en la concurrencia de donantes voluntarios de sangre. La situación generó la necesidad de reforzar el llamado a la comunidad para sostener el banco de sangre en niveles adecuados.

Al respecto, la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia de Entre Ríos, Lucrecia Etcheverry, explicó a Elonce que previo a las fiestas se realizaron múltiples acciones para garantizar el stock en el banco de sangre. “Todos los años pasamos una situación similar, por eso se trabaja mucho antes de las fiestas con promoción y colectas externas de sangre. Y ahora trabajamos para el próximo fin de semana por Año Nuevo para mantener el stock de sangre”, señaló.

Servicio de Hemoterapia del hospital San Martín de Paraná (foto Elonce)

La referente indicó que, si bien se cuenta con el aporte de numerosas instituciones antes de Navidad, durante el verano se reduce considerablemente la realización de colectas externas. “Durante los meses de verano se hacen muy poquitas colectas porque muchas instituciones están de vacaciones”, explicó.

Menor concurrencia al hospital

Etcheverry detalló que una de las dificultades fue lograr que los donantes se acerquen directamente al hospital. “A la gente le cuesta un poco más venir al hospital porque ya tiene el hábito de donar en su lugar de trabajo o donde acercamos la unidad móvil de extracción”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la sala de espera del servicio registró una baja concurrencia en estos días. “Es lo que esperábamos para esta fecha, pero la sangre tiene vencimiento y hay pacientes que la necesitan constantemente, por lo que hay que renovar el stock de manera permanente”, advirtió.

Refuerzan el llamado a voluntarios a donar sangre en verano

El servicio de Hemoterapia del hospital San Martín funciona de lunes a viernes, de 7 a 12, con ingreso por calle Pascual Palma, y se mantiene abierto a recibir donantes voluntarios.

La importancia de donar sangre

Consultada sobre cómo incentivar a la comunidad, Etcheverry destacó que la donación es un proceso sencillo y de gran impacto. “Es un ratito en el que podemos hacer un hermoso regalo, no a una persona, sino hasta tres o cuatro, porque la sangre se fracciona en distintos componentes”, explicó.

“Es un regalo que no hay que comprar ni salir a buscar, lo fabricamos nosotros mismos y puede ayudar a que otras personas pasen mejor estas fiestas”, agregó.

Finalmente, recordó los requisitos básicos para donar: sentirse bien de salud, concurrir con documento de identidad y haber realizado ayuno de lácteos. “Invitamos a la gente a acercarse no solo a este banco de sangre, sino a todos los servicios y postas de la provincia, porque en todos lados hace falta lo mismo”, concluyó.