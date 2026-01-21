Realizan rastrillajes móviles para detectar infracciones de tránsito en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La municipalidad de Paraná realiza rastrillajes móviles en el marco de los controles viales. El fin de semana habrá operativo especial en el Thompson por la Fiesta de la Playa.
La Municipalidad de Paraná continúa desarrollando controles de tránsito en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar la circulación segura, el cumplimiento de las normas viales y el ordenamiento del estacionamiento. Los operativos incluyen rastrillajes móviles, controles de alcoholemia y un esquema especial previsto para un evento de gran convocatoria durante el fin de semana.
El jefe del Departamento de Tránsito, Raúl Suárez, explicó a Elonce que estos procedimientos se realizan por indicación de las autoridades del área. “Desde la Secretaría nos piden que pongamos mucho énfasis en los operativos vespertinos, matutinos y nocturnos”, señaló. En ese marco, detalló que actualmente se desarrollan los llamados operativos rastrillaje, que consisten en recorridos dinámicos por diferentes zonas.
Rastrillajes y principales infracciones
Suárez indicó que, a diferencia de los controles estáticos, el rastrillaje permite detectar infracciones en la marcha. “Se va por distintos lados de la ciudad con distintos objetivos”, explicó, y precisó que los principales incumplimientos estuvieron vinculados al estacionamiento indebido en ochavas, sobre veredas, motos mal ubicadas y la ocupación de corredores de colectivos.
Ante la detección de irregularidades, se labraron las actas correspondientes y, en los casos necesarios, se procedió al secuestro de los vehículos. “Se llama a la grúa o se levanta la moto o la camioneta y se lleva al depósito de Cinco Esquinas”, detalló el funcionario, al tiempo que remarcó que muchas de estas faltas se producen en lugares donde está claramente prohibido estacionar.
Respecto de las ochavas, Suárez explicó que el control se intensificó por la incorporación de nuevas unidades de transporte urbano. “El tema de las ochavas es por los colectivos nuevos, que muchas veces se les dificulta maniobrar en las esquinas, entonces siempre intentamos evitar que se estacionen en los corredores de los colectivos”, afirmó.
Alcoholemias positivas durante el fin de semana
El responsable de Tránsito confirmó que se mantienen los controles de alcoholemia, especialmente durante los fines de semana. Si bien destacó que las estadísticas venían siendo favorables desde fines de diciembre, reconoció que el último fin de semana se registraron algunos casos positivos. “Tuvimos tres casos aislados”, señaló.
En ese sentido, precisó que “a uno le dio 2.8 de alcohol en sangre, al otro conductor 2.1 y el tercer conductor, lamentablemente, no se podía mantener parado”. No obstante, aclaró que se trató de situaciones puntuales y remarcó que los controles continúan de manera sostenida.
Operativo especial por la Fiesta de la Playa
De cara al evento previsto en la zona del Thompson este fin de semana, Suárez confirmó la implementación de un operativo especial coordinado entre distintas áreas. “Se reunió Control Urbano, Tránsito, Servicios Públicos y la Policía, y se coordinó un plan de trabajo para el lugar”, indicó.
El funcionario adelantó que se permitirá el ingreso de vehículos hasta alcanzar la capacidad establecida y que, de ser necesario, se realizarán cortes de tránsito. Además, llevó tranquilidad a los vecinos de Puerto Sánchez: “Van a poder ingresar y salir siempre y cuando muestren la documentación que confirme que viven en el lugar”.
Finalmente, recordó que está prohibido estacionar en espacios verdes y que se trabaja en la habilitación de un sector específico en el Thompson. “Se está definiendo un estacionamiento en espacios verdes más amplio, dado que la demanda es mucha, pero va a ser uno y exclusivo”, concluyó Suárez. Elonce.com