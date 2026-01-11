Temperaturas en ascenso: pronostican una máxima de 30ºC para este domingo en Paraná

Recuperamos la presencia del sol y el rápido ascenso de la temperatura que se quedará por algunos días de la semana entrante con más fuerza, para recordarnos que estamos en enero. El pronóstico extendido para la semana que comienza en Paraná.
Tras un sábado con aire otoñal, se prevé cielo despejado para este domingo en Paraná con temperaturas que rondarán entre los 15 y 30ºC con vientos sur rotando al sudoeste y luego al este.
El responsable principal del ambiente más otoñal que veraniego fue un sistema de baja presión ubicado sobre Uruguay, que extendió nubosidad e inestabilidad hacia el Litoral y el este de la provincia de Buenos Aires. Así lo indicó Cindy Fernández a Meteored.
Pero no todo está perdido para los planes al aire libre de este fin de semana, durante el domingo el cambio de condiciones meteorológicas será radical, a medida que se aleje hacia el este el centro de baja presión, la capital entrerriana tendrá un domingo completamente diferente al sábado. Recuperamos la presencia del sol y el rápido ascenso de la temperatura que se quedará por algunos días de la semana entrante con más fuerza, para recordarnos que estamos en enero y no en abril.
Con las condiciones tendientes a mejorar de manera gradual en el Litoral, para el comienzo de semana se anuncia cielo despejado con máximas que treparán a los 32ºC y una mínima prevista en 21ºC, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Mientras que para el martes se prevé cielo parcialmente a mayormente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 18 y 32ºC con vientos del noreste rotando al norte.
El inicio de esta semana podría cumplir, con lo justo y necesario, el criterio de "ola de calor", o quedar ligeramente por debajo de los umbrales establecidos.
Es que hacia el miércoles se espera cielo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30ºC con vientos norte rotando al noroeste.
Cabe aclarar que para clasificado como “ola de calor” se deben cumplir los valores por encima de los umbrales de la temperatura mínima y máxima simultáneamente y durante tres días consecutivos
“Más adelante, aire cada vez más húmedo comenzará a acumularse sobre el centro del país. Ese combo prepara el escenario para un nuevo evento de tormentas con potencial de alertas más cerca del jueves, cuando un frente frío más significativo se encuentre con un ambiente ya cargado de energía”, indicó Fernández.
Todavía falta bastante para ese posible episodio y el pronóstico puede ajustarse con el correr de los días. Los sistemas avanzan, se frenan o se reorganizan, y cada detalle cuenta. Pero, en principio, para la capital entrerriana, el SMN pronosticó cielo mayormente nublado por la mañana y desmejorando hacia la tarde noche con la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde noche.