Pintaron una estrella amarilla por Wayra Iriondo y la familia exigió justicia

En el barrio Gaucho Rivero, familiares y amigos se reunieron para pintar una estrella amarilla en memoria de Wayra Iriondo, la adolescente de 15 años que falleció hace dos meses tras ser impactada por una motocicleta de gran cilindrada. El acto simbólico busca mantener viva la memoria de la joven y reclamar justicia por las circunstancias que rodearon su muerte.

El accidente ocurrió en la calle Luis Palma, donde Wayra intentaba cruzar cuando fue embestida por una moto XR Tornado de 250 cilindradas, conducida por un joven de 22 años. Desde aquel trágico día, los familiares han enfrentado largos meses de espera y falta de información sobre la investigación.

Según relató Gustavo, padre de Wayra, recién este lunes pudieron tener contacto con el fiscal a cargo del caso, Juan Manuel Pereira. “Nos atendió amablemente, pero todavía no tenemos acceso completo a la causa”, explicó, destacando que no se conocen detalles sobre la velocidad del vehículo ni resultados de pruebas toxicológicas.

Una comunidad unida frente a la tragedia

El acto de pintar la estrella amarilla contó con la presencia de numerosos vecinos, quienes también expresaron su preocupación por la seguridad vial en la zona. Calle Luis Palma es conocida por ser una bajada pronunciada donde muchos vehículos circulan a alta velocidad, poniendo en riesgo a niños y transeúntes.

Sandra, residente de la cuadra, comentó que los conductores “suben y bajan muy rápido” y que la instalación de reductores de velocidad sería clave para evitar futuros accidentes. Otro vecino, Graciela, relató incidentes frecuentes con jóvenes conduciendo de manera temeraria, lo que refuerza la necesidad de mayor control y prevención.

Los familiares coincidieron en que, más allá del dolor, la estrella amarilla es un símbolo de conciencia y memoria, recordando a la comunidad la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger a los más vulnerables.

La memoria de Waira Iriondo sigue presente

La madre de Wayra, Nancy, la recordó como una adolescente alegre y llena de vida. “Ella solo quería ser feliz y me la arrebataron”, expresó entre lágrimas, reafirmando su exigencia de que los responsables respondan ante la justicia. Por su parte, la hermana de Wayra, Sabrina, destacó que la joven sigue presente en cada encuentro familiar y que su recuerdo motiva la lucha por la seguridad vial.

El evento concluyó con aplausos y palabras de apoyo entre vecinos y familiares, uniendo a la comunidad en un pedido colectivo de justicia. La estrella amarilla pintada en la calle Luis Palma se mantiene como un recordatorio visible de la tragedia y un símbolo de la necesidad de cambios en las leyes y controles de tránsito.