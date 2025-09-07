Paraná continuó con los festejos del Día del Niño: “Sus sonrisas son el futuro del mundo”

REDACCIÓN ELONCE
Se desarrollaron cuatro nuevos festejos por el Día del Niño este domingo por la tarde en la ciudad de Paraná en diferentes puntos. Uno de ellos fue el barrio Anacleto Medina Sur, a pesar del día nublado.
Verónica, una de las presentes en la Plaza Juan José Valle, aseguró: “Hubo una cantidad de chicos, agradecemos a las familias que se han acercado, a la Municipalidad de Paraná e instituciones y vecinales que nos hemos abocado un día dentro del Mes de las Infancias”. Además, agregó: “La sonrisa de un niño es el futuro del mundo”.
Otros festejos en Paraná
La vecinal Tiro Federal fue otro de los que se congregó a festejar el Día del Niño: “Hoy nos juntamos a celebrar. Estamos felices porque hoy nos pueden acompañar. Con mucho esfuerzo, hicimos esta fiesta con la compañía del municipio, como siempre, y de varias organizaciones. Gracias a cada uno de los vecinos que, con la rifa solidaria, pudimos juntar más de 200 juguetes para todos los niños”.
“Ahora estamos cerrando con los Hermanos Corradini”, destacó una de las organizadoras en la esquina de calle Díaz Vélez y Almirante Brown. Además, expresó que “han venido de todos lados y fuimos muy bendecidos con muchos niños”.
El barrio San Agustín también se sumó a la misma actividad. Uno de los presentes comentó a Elonce: “Estoy muy contento con la participación de los vecinos. Pasamos una tarde hermosa”.
El festejo lo organizó la vecinal San Agustín Centro en calle Atahualpa Yupanqui, donde se remarcó que “nos encanta que nos hayan acompañado los vecinos”.
“Hoy vinimos a acompañar a los chicos, a traerles alegría y una sonrisa, mucho show de magia y malabares con fuego”, dijo un payaso.
Por último, el barrio Paraná XVI fue otro de los que organizó otro evento similar. Mario López, presidente de la comisión vecinal, comunicó: “Estamos con la fiesta para los chicos, estamos más que contentos porque se nos dio todo lo que pretendimos. Los chicos están disfrutando”.
Mesa dulce, peloteros, peluqueros y juguetes fueron algunas de las cosas que no faltaron en la fiesta. Tampoco se ausentó la música, de la mano de Alta Revolución, Uriel López e Inesperados.