Papá Noel y su perro Malevo recorren Paraná regalando golosinas: “Emociona la sonrisa de los gurises”

REDACCIÓN ELONCE
Como cada Navidad, Edgardo Barzola volvió a recorrer distintos puntos de la ciudad caracterizado como Papá Noel y acompañado por su perro Malevo. En moto, repartió golosinas y compartió momentos de alegría con vecinos y visitantes, registró Elonce.
Una de las postales que se repite en la previa a Navidad en Paraná es la presencia de un Papá Noel muy particular que recorre las calles de la ciudad para repartir golosinas a los más pequeños; y lo hace acompañado por su perro Malevo. Se trata de Edgardo Barzola, un barrendero municipal con 20 años de servicio, quien desde hace varios años se caracteriza como el tradicional personaje navideño para regalar una alegría a los niños en estas Fiestas.
El recorrido pasó por el Paseo Navideño, instalado en Plaza de Las Colectividades, donde vecinos y visitantes se acercaron para saludar, sacarse fotos y compartir un momento. La dupla es un clásico de la previa a las celebraciones por Navidad y volvió a generar sorpresa entre quienes se encontraban con ellos durante la recorrida. "Emociona cuando se le saca una sonrisa a los gurises”, expresó a Elonce.
“Este gesto me hace bien y ver a un gurí sonriendo y diciendo `Gracias Papá Noel´ es hermoso y no tiene precio”, valoró.
Un compañero inseparable
El verdadero protagonista de la recorrida es Malevo, el perro que acompaña a Edgardo en cada salida. “A donde voy preguntan por él. Es único”, contó, y explicó que su compañero lleva más de siete años viajando en moto junto a él. Según detalló, el animal se encuentra acostumbrado a los recorridos y responde a cada indicación durante los traslados.
Edgardo destacó que Malevo viaja con todas las medidas de seguridad correspondientes y con la documentación en regla. “Ando despacio, no voy tan lejos con él, pero él está acostumbrado”, señaló. La escena generó curiosidad y sorpresa, y en cada parada la gente se acerca para observar y tomar fotografías.
Recorridas solidarias
El Papá Noel en moto también ha visitado geriátricos, oficinas y distintos espacios donde entregó golosinas y compartió momentos con adultos mayores. “Vos entrás a un geriátrico y las abuelas te saludan, te dicen gracias. Eso no tiene precio”, expresó.
La iniciativa se mantiene como una acción voluntaria que se sostiene año tras año. Durante esta Navidad, Edgardo y Malevo volvieron a recorrer la ciudad y regalaron un gesto que se convirtió en una de las postales características de las fiestas.