Padre e hijo lograron los primeros lugares en Maratón de la Policía

Con la participación de 600 inscriptos, se llevó a cabo una maratón en conmemoración del 191° aniversario de la Policía de Entre Ríos. La competencia, que incluyó circuitos de 5K, 10K y ciclismo, convocó a una gran multitud de personas, quienes se unieron tanto por su pasión por el deporte como para rendir homenaje a una de las instituciones más emblemáticas de la provincia.

Padre e hijo se impusieron en la maratón organizada por la Policía

Un emotivo momento se vivió cuando el podio que ocupó una familia en particular: Ismael y Elías Uner, quienes lograron el primer y segundo puesto, respectivamente, en la categoría de 10K. Un padre y un hijo que, además de ser grandes competidores, han demostrado la fuerza de los lazos familiares y el impacto positivo del deporte en la vida cotidiana.

Ismael Uner

Ismael Uner, quien se coronó en el primer lugar, expresó: “Estoy muy contento, compartí esta carrera con amigos y familia, y no puedo pedir más. Esta vez me tocó ganar a mí, pero siempre gana mi papá”, expresó emocionado. El joven atleta, destacó la importancia que su papá tiene en su vida y su carrera deportiva. “Mi papá siempre me inculcó este deporte, y desde que era muy chico lo práctico. Siempre me fomentó los buenos hábitos, una vida saludable y demás”, agregó.

Policías participaron de una maratón para celebrar sus 191 años

Por su parte, Elías Uner, quien logró el segundo puesto, expresó su satisfacción por el evento y su continuo apoyo a la Policía de Entre Ríos. “Quiero felicitar a toda la Policía, con quienes nos sumamos a esta iniciativa. Además, saludamos a la Escuela de Atletismo Municipal, con quienes siempre estamos apuntando a la calidad de vida y al deporte”, dijo, destacando la importancia del ejercicio físico como herramienta para mejorar la salud y el bienestar.

Elías Uner,

Elías Uner, quien lleva más de 40 años practicando atletismo, se mostró orgulloso de los logros obtenidos junto a su hijo en los últimos años. “Hace 40 años que corro y en los últimos años tuvimos la suerte de subir a varios podios juntos con mi hijo. Estamos muy contentos por todo lo que hemos logrado”, aseguró.

Maratón de la Policía

Maratón de la Policía

La tercera posición fue para un joven, Pereyra, quien también destacó el ambiente de camaradería y amistad que se vivió en el evento. “Vinimos a este lugar no solo a competir, sino a compartir mucho. El ambiente es increíble, lleno de energía positiva y compañerismo. Este tipo de eventos nos permite disfrutar del deporte y de la gente”, expresó.