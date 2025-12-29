Operativos de tránsito: balance positivo en Navidad y expectativas para fin de año

Balance positivo en operativos de tránsito. En el control de alcoholemia del 24 de diciembre hubo solo un caso positivo en la ciudad de Paraná. A pesar de las celebraciones, funcionarios destacaron la conciencia de los conductores y la eficacia de los operativos que se llevaron a cabo.

Germán Leites, director del Área de Tránsito, y Raúl Suarez, jefe del Departamento de Tránsito, de la Municipalidad dialogaron con Elonce e hicieron un balance de los operativos realizados en Nochebuena. “Parte de la ciudadanía ha tomado conciencia”, afirmaron.

Durante los operativos, se revisaron alrededor de 50 autos y 30 motos, asegurándose de que todos los conductores cumplieran con las normativas de tránsito y no presentaran niveles de alcoholemia peligrosos.

Balance positivo

A pesar de las altas temperaturas y la fatiga de los operativos nocturnos, el saldo fue muy favorable. Con anterioridad, los resultados no fueron tan alentadores, pero este 2025 marcó un cambio significativo. “El balance fue muy positivo con respecto a años anteriores, dado que tuvimos un solo caso de alcoholemia positive. Fue en el marco de un choque entre vehículos que tenían todos los papeles en regla. Se les hizo el control de alcoholemia a ambos conductores y a la mujer le dio 0.71” explicó.

Germán Leites y Raúl Suarez nos informan los controles y operativos, para este fin de año

Esta cifra muestra una mejora clara en el cumplimiento de las normas de tránsito y la reducción de conductores ebrios.

Futuro de los operativos

Con el objetivo de seguir protegiendo a la ciudadanía durante las fiestas, las autoridades han confirmado que los operativos seguirán siendo parte del plan para el 31 de diciembre. “Se viene el mismo operativo, que es de 1 a 11 de la mañana y luego siguen distintos turnos con guardia las 24 horas,” confirmaron. Las autoridades se muestran optimistas con respecto al comportamiento de los conductores y confían en que, al igual que el 24, no habrá siniestros que lamentar.

Además, en la misma línea de prevención, hicieron un llamado a la colaboración ciudadana para mantener el orden. “Tenemos la guardia de tránsito. Ante cualquier anomalía o lo que refiera a alcoholemia, ruido molesto, disputa en la vía pública, hay que llamar al número 431 9478”, recordó Leites, asegurando que el trabajo conjunto con la población será fundamental para seguir cuidando la ciudad. Los operativos de control no solo buscan evitar accidentes, sino también fomentar la responsabilidad en los conductores durante las celebraciones.