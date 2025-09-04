Obra privada obstruyó red cloacal y se cortó el tránsito para reparaciones en calle México

La Municipalidad de Paraná informó que este jueves se llevan adelante trabajos de reparación en la red cloacal de calle México, en el tramo comprendido entre Tucumán y Córdoba, tras detectarse una obstrucción generada por una obra privada en la zona.
La intervención requiere excavaciones de unos tres metros de profundidad para descubrir la cañería colectora y reemplazar el tramo donde se encontró hormigón volcado desde la construcción.
Como parte del operativo, se dispuso un corte total de tránsito vehicular en ese sector de calle México. Desde el municipio recomendaron circular con precaución y utilizar vías alternativas para evitar demoras o congestionamientos.
Las tareas, a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, se extenderán hasta las primeras horas de la tarde. Paralelamente, se iniciarán actuaciones administrativas ante los organismos municipales competentes para evaluar las sanciones o multas correspondientes por los daños ocasionados a la red pública de saneamiento.