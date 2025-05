"Niebla cielo visible": el fenómeno captado en plena ola polar en Paraná

Mientras la primera helada de 2025 cubría de blanco vastas zonas de Entre Ríos y los autos se veían cubiertos por una capa de escarcha, Elonce captó un fenómeno meteorológico singular sobre el río Paraná. Se trató de un evento conocido como "niebla cielo visible", que sorprendió a los habitantes de la capital entrerriana con sus bellas postales de la mañana helada.

Niebla cielo visible en Paraná. Elonce

El fenómeno ocurrió en medio de una ola polar que afecta toda la región, trayendo consigo bajas temperaturas que generaron las condiciones perfectas para la formación de esta inusual niebla. A diferencia de otros tipos que suelen oscurecer por completo el paisaje, la "niebla cielo visible" permitió que el cielo se percibiera a través de la capa densa de vapor, aunque de manera parcial.

Este fenómeno generó curiosidad entre quienes se vieron atraídos por la estampa casi surrealista de la ciudad y el río envueltos en una suave capa gris. La niebla se fue disipando con el transcurso de las horas, pero dejó imágenes que, a pesar de su transitoriedad, quedarán registradas como una de las maravillas naturales de este invierno.

¿Qué es la "niebla cielo visible"?

El término "niebla cielo visible" describe una situación meteorológica particular en la cual la niebla es lo suficientemente densa como para reducir la visibilidad de una zona considerablemente, pero no tan espesa como para ocultar por completo el cielo. De acuerdo con expertos, esto implica que la niebla limita la visión del horizonte y de los objetos cercanos, pero aún permite ver áreas del cielo, aunque no en su totalidad.

La niebla en sí es una acumulación de pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire, y su formación está asociada a condiciones específicas de humedad y temperatura. Sin embargo, la "niebla cielo visible" se presenta cuando la saturación de humedad es alta, pero las capas de aire frío y cálido se mezclan de tal manera que la niebla no llega a cubrir completamente el espacio aéreo.

Este fenómeno es relativamente raro y generalmente ocurre en las primeras horas de la mañana, cuando la diferencia de temperaturas entre el aire y la superficie es más pronunciada. Aunque no es peligroso, sí puede generar una atmósfera intrigante, especialmente en lugares como Paraná, donde el río y la vegetación circundante se ven transformados por la niebla.

