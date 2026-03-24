Marcha por la Memoria en Paraná: ultiman detalles y habrá cortes de tránsito

Escenario de la Marcha por la Memoria

En Paraná, avanzan los preparativos para la Marcha por la Memoria, que se realizará este martes por la tarde en el marco de una nueva jornada de memoria, reflexión y expresión cultural.

La convocatoria comenzará a las 18 en Plaza Sáenz Peña, desde donde los participantes marcharán hasta Plaza Alvear, donde se desarrollará el acto central de la jornada.

Recorrido y acto central

La Marcha por la Memoria tendrá su punto de inicio en una de las plazas céntricas de la ciudad y finalizará en Plaza Alvear, un espacio que en los últimos años se consolidó como lugar de cierre de la movilización.

Allí se llevará adelante la lectura del documento único de la Multisectorial por los Derechos Humanos, uno de los momentos centrales de la jornada.

Posteriormente, se realizará un festival cultural con la participación de artistas y colectivos que acompañan la convocatoria.

Escenario de la Marcha por la Memoria

Cambios en la organización

Este año, la Marcha por la Memoria presenta una modificación en la disposición del acto final. El escenario fue montado sobre calle Buenos Aires, de espaldas al Museo de Bellas Artes, lo que permitirá una mejor organización del público en Plaza Alvear.

En ediciones anteriores, el cierre se desarrollaba sobre calle Laprida, por lo que este cambio busca optimizar la circulación y el desarrollo de las actividades.

Calle cortada por la Marcha por la Memoria.

Festival cultural y participación artística

El cierre de la jornada contará con la participación de distintos grupos y artistas. Entre ellos se destacan Tacachica, banda de samba reggae integrada por mujeres y disidencias, la murga La de Bolsillo, el grupo Anarkústico, Apóstol y Pequeños Seres.

Además, el colectivo Cultura por la Memoria presentará intervenciones que combinan poesía y danza, como parte de una propuesta artística que acompaña la movilización.

Cortes de tránsito en la zona

En el marco de la Marcha por la Memoria, ya se implementan cortes de tránsito en sectores cercanos al lugar del acto.

Actualmente, se encuentra interrumpida la circulación en calle Buenos Aires entre Laprida y Alameda de la Federación, debido al montaje del escenario y la organización del evento.

Se espera una importante convocatoria en la ciudad, por lo que se recomienda a quienes circulen por la zona tener en cuenta las restricciones y posibles desvíos durante la tarde.