Los Reyes Magos recorren los barrios de Paraná y regalan golosinas a los chicos

REDACCIÓN ELONCE
La caravana de los Reyes Magos recorre los barrios de Paraná. A bordo del Bus Turístico, llevan música, caramelos y el esperado sorteo de las bicicletas. Elonce transmite desde la caravana y acompaña en distintas zonas de la ciudad.
La caravana de los Reyes Magos comenzó este martes por la tarde y recorrerá en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de llevar música, caramelos y un mensaje de alegría a niños y familias, en el marco de una tradición que se renueva cada año gracias al compromiso comunitario. Elonce transmite en vivo desde el Bus Turístico que traslada a los Reyes Magos.
La actividad es organizada por la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el barrio Kilómetro 5½ de la zona sur, y marca el inicio de las celebraciones previas a la 62° Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Esta fiesta se realizará los días sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, con entrada libre, gratuita y sin fines de lucro, en el barrio Kilómetro 5½ de Paraná.
La caravana inició su recorrido minutos después de las 17, con salida desde la rotonda de Bajada Grande. Los tres Reyes Magos avanzan acompañados por una banda de música en el Bus Turístico y un colorido desfile que genera entusiasmo en cada punto del trayecto, especialmente, entre los más chicos, que aguardaron el paso de la comitiva.
Durante el recorrido, los Reyes Magos arrojaron caramelos y compartieron momentos con las familias que se acercaron a participar del festejo. La caravana pasará por sectores como La Pasarela, calle Caputo, la zona de la Base Aérea y el barrio Gazzano, además de otros puntos estratégicos definidos por la organización.
En distintos tramos del trayecto, los Reyes realizan paradas en plazas y espacios públicos, donde se sacan fotos con los niños y continuaron repartiendo golosinas. El cierre de la actividad está previsto alrededor de las 20, en la intersección de avenida Las Américas y calle Juan Báez.
La celebración de los Reyes Magos es considerada la más antigua de su tipo en la provincia de Entre Ríos y tiene como principal objetivo sostener una tradición popular profundamente arraigada, que pone en el centro a los niños y refuerza los lazos comunitarios.