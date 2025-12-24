Llegó Papá Noel: Más de 300 chicos disfrutan de la colonia en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio

REDACCIÓN ELONCE
Más de 300 niños participaron de la colonia de vacaciones organizada por el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, que este miércoles recibió una visita muy especial: Papá Noel. Recibieron helado y un regalito, supo Elonce.
La jornada estuvo marcada por la alegría de los pequeños, quienes, además de disfrutar de diversas actividades recreativas, recibieron helado y un regalo. En un ambiente festivo y lleno de sonrisas, los niños vivieron un día inolvidable, mientras Papá Noel les entregaba un obsequio.
"Es un día especial, los chicos están muy ilusionados con la visita de Papá Noel", comentó a Elonce Adrián Kapplan, profesor.
Explicó que "el sindicato aporta un regalito para cada niño. Todos se van con un heladito y, sobre todo, con la presencia de Papá Noel que está perfectamente caracterizado, generando un ambiente mágico".
Papá Noel, por su parte, indicó que “me han pedido muchos juguetes, como PlayStation y otras cosas. También me han entregado sus cartitas, así que espero poder pasar esta noche por sus casas”.
El evento, que ya forma parte de la tradición del sindicato, se lleva a cabo desde hace años y es esperado con mucha ilusión por los niños. "Es nuestra colonia, una de las mejores, y repetimos esta actividad año tras año. Nos llena de satisfacción ver cómo se disfrutan estos momentos", comentó.
"Tenemos cerca de 350 o 400 chicos que vienen en esta temporada, desde distintos barrios de la ciudad, pero también de Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde", explicó Diego Vázquez, coordinador de las colonias.
Para aquellos que aún no se han inscripto, Vázquez recordó que todavía están a tiempo de hacerlo, ya que la colonia se divide en dos períodos: el primero de diciembre a enero y el segundo de enero a febrero. Las inscripciones están abiertas hasta principios de enero para quienes deseen sumarse al segundo ciclo.
"Los chicos están disfrutando mucho de esta experiencia. Es hermoso verlos tan felices", concluyó Vázquez. Elonce.com